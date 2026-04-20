В Японії стався землетрус у 7,7 бала (відео)

Біля північно-східного узбережжя Японії стався землетрус магнітудою 7,7 бала, що спричинило попередження про ймовірність цунамі заввишки до трьох метрів та евакуацію.

За даними Японського метеорологічного агентства (JMA), землетрус, що стався в понеділок, 20 квітня, на глибині 20 кілометрів приблизно за 100 км від узбережжя префектури Івате, зарований у 5+ балів за японською сейсмічною шкалою, а в деяких районах префектур Аоморі, Івате і Міягі — у 7 балів, повідомляє The Japan Times. У Токіо і його околицях, де будівлі розгойдувалися кілька хвилин, рівень вібрації досяг 3 за японською шкалою.

Такий землетрус — досить сильний, щоб ускладнити пересування людей і призвести до обвалення неармованих бетонних стін. В агентстві попередили, що цунамі заввишки 3 метри може завдати шкоди низинним районам, затопивши будівлі і забравши з собою всіх, хто опиниться в зоні його впливу.

Пізніше попередження знизили до рівня консультативного попередження про цунамі, в якому йшлося про те, що хвилі можуть досягати одного метра.

Спочатку людей попередили про цунамі висотою до 3 метрів, але потім цифра зменшилася до метра Фото: The Japan Times

Кілька портових міст, включно з Оцуті і Камаїсі, які сильно постраждали від потужного землетрусу і цунамі 2011 року, раніше видали накази про евакуацію 172 тисяч жителів. Загалом у зоні потенційної евакуації — 182 муніципалітети від Хоккайдо до префектури Тіба.

Щонайменше одна людина зазнала травм в Аоморі, на північ від префектури Івате, внаслідок землетрусу, повідомило Агентство з пожежної безпеки та ліквідації наслідків стихійних лих. Чоловік віком близько 60 років впав зі сходів у місті Хатінохе. В іншому інформації про жертви немає, а збитки мінімальні.

Через підземні поштовхи землетрус рух швидкісних поїздів було призупинено, а деякі автомагістралі закрито.

JMA з 2022 року використовує систему, згідно з якою в разі землетрусу магнітудою 7 біля узбережжя Івате і Хоккайдо розглядають можливість випуску попередження про потенційно сильніший землетрус — так званого "попередження про наступний землетрус" — з урахуванням аналогічних випадків у минулому.

На пресконференції після землетрусу урядовий чиновник заявив, що, хоча зазвичай вірогідність землетрусу магнітудою 8 або вище вздовж Японського і Курильського жолобів у Тихому океані біля північного узбережжя Японії протягом тижня становить близько 0,1%, цього тижня вона буде вищою і становитиме близько 1%.

Після землетрусу магнітудою 6,9, що стався біля узбережжя Санріку 2015 року, за три дні стався землетрус магнітудою 6,5, а ще за п'ять днів — новий землетрус магнітудою 6,4.

Вторинні наслідки, як-от зсуви ґрунту, також викликають побоювання найближчими днями, оскільки на вівторок у Хоккайдо та Аоморі прогнозуються дощі.

Японія, розташована в "Тихоокеанському вогняному кільці" вулканів і океанічних жолобів, що частково оточують Тихоокеанський басейн, є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн світу, де землетруси відбуваються щонайменше щоп'ять хвилин.

На цей регіон припадає близько 20% усіх землетрусів у світі магнітудою 6,0 і вище, таких як катастрофа 2011 року, що спричинила ядерну катастрофу на АЕС Фукусіма.

Наразі в постраждалих районах не працюють атомні електростанції, і компанії Hokkaido Electric Power Co (9509.T) і Tohoku Electric Power Co (9506.T) заявили, що на об'єктах, які простоюють, не було зафіксовано жодних відхилень.

