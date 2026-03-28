Возле Полтавы произошло землетрясение магнитудой 3,2 (карта)

В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Эпицентр зафиксирован в пределах Мачуховской территориальной общины, а толчки классифицируют как слабые.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля 28 марта.

Землетрясение возле Полтавы

По данным ученых, подземные толчки произошли в 19:50 по киевскому времени.

А эпицентр землетрясения был зафиксирован в Полтавском районе, а именно в пределах Мачуховской территориальной общины. Координаты источника — 49,53 северной широты и 34,41 восточной долготы. Глубина — около 8 километров.

По классификации, такое землетрясение относится к едва ощутимым и обычно не вызывает никаких разрушений. Информации о пострадавших или повреждениях пока не было.

В феврале 2026 года вблизи Полтавы также зафиксировали землетрясение. Сейсмологи определили событие как "почти незаметное".

Вечером 6 февраля в Полтавской области зафиксировали землетрясение, которое по шкале Рихтера достигло силы в 3,1 балла. Толчки произошли вблизи села Мыльцы Полтавского района.

А 20 января пресс-служба Главного центра специального контроля сообщала о землетрясении, которое произошло в Закарпатской области, в районе города Мукачево. Землетрясение имело магнитуду 2,4 по шкале Рихтера.