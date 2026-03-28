Біля Полтави стався землетрус магнітудою 3,2 (карта)

У Полтавській області стався землетрус магнітудою 3,2. Епіцентр зафіксовано в межах Мачухівської територіальної громади, а поштовхи класифікують як слабкі.

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю 28 березня.

Землетрус біля Полтави

За даними науковців, підземні поштовхи сталися о 19:50 за київським часом.

А епіцентр землетрусу було зафіксовано в Полтавському районі, а саме у межах Мачухівської територіальної громади. Координати джерела — 49,53 північної широти та 34,41 східної довготи. Глибина — близько 8 кілометрів.

За класифікацією, такий землетрус належить до ледве відчутних і зазвичай не спричиняє жодних руйнувань. Інформації щодо постраждалих чи пошкоджень наразі не було.

У лютому 2026 року поблизу Полтави також зафіксували землетрус. Сейсмологи визначили подію як "майже непомітну".

Увечері 6 лютого у Полтавській області зафіксували землетрус, який за шкалою Ріхтера досяг сили у 3,1 бал. Поштовхи сталися поблизу села Мильці Полтавського району.

А 20 січня пресслужба Головного центру спеціального контролю повідомляла про землетрус, який стався у Закарпатській області, у районі міста Мукачево. Землетрус мав магнітуду 2,4 за шкалою Ріхтера.