Біля Полтави знову стався землетрус: усі подробиці та карта

Поблизу Полтави зафіксували землетрус. Сейсмологи визначають подію як "майже непомітну".

У неділю, 8 лютого, на території Мачухівської територіальної громади Полтавського району стався землетрус. Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Коливання магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера, яка вимірює силу "ударів", сталися о 15:33:29 на глибині 9 км. За класифікацією підземних поштовхів подібний землетрус відноситься до ледве відчутних.

Також фахівці уточнили точні координати явища: 49,52 пн.ш. та 34,36 сх.д.

Згідно з мапою, епіцентр був на території населеного пункту Підлепичи.

Епіцентр землетрусу Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері 6 лютого у Полтавській області зафіксували землетрус, який за шкалою Ріхтера досяг сили у 3,1 бал. Поштовхи сталися поблизу села Мильці Полтавського району.

2 лютого мешканці одразу кількох областей повідомили у соцмережах про підземні коливання: у декого навіть хиталися будинки. Землетрус, зокрема, відчули у Донецькій області, Дніпрі та Запоріжжі.

А 20 січня пресслужба Головного центру спеціального контролю повідомляла про землетрус, який стався у Закарпатській області, у районі міста Мукачево. Землетрус мав магнітуду 2,4 за шкалою Ріхтера.

Також Фокус писав, що торік в Україні сталося чотири землетруси різної магнітуди. Підземні поштовхи у 2025 рроці зафіксували у Хмельницькій, Чернівецькій та Тернопільській областях, а також у Чорному морі.