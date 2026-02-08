Возле Полтавы снова произошло землетрясение: все подробности и карта

Вблизи Полтавы зафиксировали землетрясение. Сейсмологи определяют событие как "почти незаметное".

В воскресенье, 8 февраля, на территории Мачуховской территориальной общины Полтавского района произошло землетрясение. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Колебания магнитудой 3,0 по шкале Рихтера, которая измеряет силу "ударов", произошли в 15:33:29 на глубине 9 км. По классификации подземных толчков подобное землетрясение относится к едва ощутимым.

Также специалисты уточнили точные координаты явления: 49,52 с.ш. и 34,36 в.д.

Согласно карте, эпицентр был на территории населенного пункта Подлепичи.

Эпицентр землетрясения Фото: скриншот

Напомним, вечером 6 февраля в Полтавской области зафиксировали землетрясение, которое по шкале Рихтера достигло силы в 3,1 балла. Толчки произошли вблизи села Мыльцы Полтавского района.

2 февраля жители сразу нескольких областей сообщили в соцсетях о подземных колебаниях: у некоторых даже качались дома. Землетрясение, в частности, почувствовали в Донецкой области, Днепре и Запорожье.

А 20 января пресс-служба Главного центра специального контроля сообщала о землетрясении, которое произошло в Закарпатской области, в районе города Мукачево. Землетрясение имело магнитуду 2,4 по шкале Рихтера.

Также Фокус писал, что в прошлом году в Украине произошло четыре землетрясения разной магнитуды. Подземные толчки в 2025 году зафиксировали в Хмельницкой, Черновицкой и Тернопольской областях, а также в Черном море.