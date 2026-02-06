Вечером Украину всколыхнуло землетрясение: в каком регионе зафиксировали толчки (фото)

Вечером 6 февраля в Украине произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали в Полтавской области.

Землетрясение произошло возле Полтавы, на территории Полтавской территориальной общины, в 19:46 часов. Об этом рассказали на странице Главного центра специального контроля.

Подземные толчки достигли магнитуды 3,1 (по шкале Рихтера, служащей для измерения силы землетрясений). Их зафиксировали на глубине девяти километров.

Судя по карте, которую обнародовали в центре с пометкой места землетрясения, толчки были зафиксированы вблизи села Мыльцы Полтавского района.

Скриншот | карта, которая показывает место землетрясения на Полтавщине 6 февраля

Это землетрясение исследователи по классификации отнесли к неощутимым, то есть подземные толчки были слабыми. Обычно они не воспринимаются людьми и зафиксировать их могут высокочувствительные сейсмографы. Подобные землетрясения, как правило, не вызывают разрушений.

Стоит заметить, что это не первое землетрясение в Украине с начала 2026 года. Так, 2 февраля жители сразу нескольких областей сообщили в соцсетях о подземных колебаниях: у некоторых даже качались дома. Землетрясение в частности почувствовали в Донецкой области, Днепре и Запорожье.

А 20 января пресс-служба Главного центра специального контроля сообщала о землетрясении в Закарпатской области, в районе города Мукачево.

Напомним, 17 декабря сейсмолог Юрий Андрущенко во время интервью "УНИАН" объяснял, есть ли опасность от того, что в Украине за пару недель произошло 4 землетрясения.