Увечері Україну сколихнув землетрус: у якому регіоні зафіксували поштовхи (фото)

Увечері 6 лютого в Україні трапився землетрус. Підземні поштовхи зафіксували у Полтавській області.

Землетрус стався біля Полтави, на території Полтавської територіальної громади, об 19:46 годині. Про це розповіли на сторінці Головного центру спеціального контролю.

Підземні поштовхи сягнули магнітуди 3,1 (за шкалою Ріхтера, що служить для вимірювання сили землетрусів). Їх зафіксували на глибині дев'яти кілометрів.

Судячи з мапи, яку оприлюднили у центрі з позначкою місця землетрусу, поштовхи було зафіксовано поблизу села Мильці Полтавського району.

Скриншот | мапа, яка показує місце землетрусу на Полтавщині 6 лютого

Цей землетрус дослідники за класифікацією віднесли до невідчутних, тобто підземні поштовхи були слабкими. Зазвичай вони не сприймаються людьми і зафіксувати їх можуть високочутливі сейсмографи. Подібні землетруси, як правило, не спричиняють руйнувань.

Варто зауважити, що це не перший землетрус в Україні від початку 2026 року. Так, 2 лютого мешканці одразу кількох областей повідомили у соцмережах про підземні коливання: у декого навіть хиталися будинки. Землетрус зокрема відчули у Донецькій області, Дніпрі та Запоріжжі.

А 20 січня пресслужба Головного центру спеціального контролю повідомляла про землетрус у Закарпатській області, у районі міста Мукачево.

Нагадаємо, 17 грудня сейсмолог Юрій Андрущенко під час інтерв'ю "УНІАН" пояснював, чи є небезпека від того, що в Україні за пару тижнів сталося 4 землетруси.