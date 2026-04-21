РФ хочет остановить транзит нефти из Казахстана в Германию: как это ударит по Берлину, — СМИ

Россия собирается обрезать поставки казахстанской нефти по северной ветке трубопровода, которая проходит через Польшу, в Германию.

Россия собирается с 1 мая прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

СМИ выяснило, что Астане и Берлину уже отправили скорректированный график поставок нефти. Речь идет о северной ветке трубопровода, которая проходит через Польшу. Известно, что Казахстан поставляет нефть в Берлин с 2023 года. Но транспортировка неоднократно останавливалась из-за атак дронов на инфраструктуру нефтепровода в РФ.

Эту нефть получает и перерабатывает крупный нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт, который является одним из крупнейших НПЗ в Германии. Предприятие начало использовать казахстанскую нефть после того, как в Берлине отказались от импорта сырья из РФ.

В свою очередь польский оператор нефтепроводов PERN заявил о готовности обеспечить альтернативные поставки нефти для нероссийских акционеров PCK через порт Гданьска.

Зато представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о шагах по прекращению экспорта нефти.

Прекращение поставок нефти из Казахстана: как это повлияет на экономику Германии

Остановка поставок сырья из Казахстана усилит кризис в сфере энергоснабжения Германии, ведь война с Ираном и так нарушает поставки нефти с Ближнего Востока.

Экспорт нефти из Казахстана в Германию через нефтепровод РФ "Дружба" в 2025 году составил 2,146 млн метрических тонн, что на 44% больше, чем в 2024 году, а в первом квартале этого года — уже составлял 730 000 тонн.

Его полная остановка приведет к сокращению примерно на 17% объема нефти, перерабатываемой немецким НПЗ. Топливо, произведенное на этом заводе, обеспечивает 9 из 10 автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга.

Напомним, что Венгрия снова начнет получать российскую нефть через трубопровод "Дружба", который не работал в течение нескольких месяцев. Это анонсировал будущий венгерский премьер Петер Мадьяр. По словам Мадьяра, глава венгерской нефтяной компании MOL Жолт Гернади отправится в Россию на следующей неделе, чтобы обсудить возобновление поставок нефти.

Но даже дорогая нефть не спасает Кремль и экономику РФ. Влияние войны на экономику РФ настолько серьезное, что Кремлю даже не помогло подорожание нефти во время войны на Ближнем Востоке. Несмотря на временный рост доходов, за первый квартал 2026 года дефицит бюджета превысил годовой план и достиг 4,58 трлн рублей.