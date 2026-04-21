РФ хоче зупинити транзит нафти з Казахстану до Німеччини: як це вдарить по Берліну, — ЗМІ

Росія збирається обрізати постачання казахстанської нафти північною гілкою трубопроводу, яка проходить через Польщу, до Німеччини.

Росія збирається з 1 травня припинити експорт нафти з Казахстану до Німеччини нафтопроводом "Дружба". Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

ЗМІ з'ясувало, що Астані та Берліну вже відправили скоригований графік постачання нафти. Мова йде про північну гілку трубопроводу, яка проходить через Польщу. Відомо, що Казахстан постачає нафту до Берліну з 2023 року. Але транспортування неодноразово зупинялося через атаки дронів на інфраструктуру нафтопроводу в РФ.

Цю нафту отримує і переробляє великий нафтопереробний завод PCK у місті Шведт, який є одним з найбільших НПЗ в Німеччині. Підприємство почало використовувати казахстанську нафту після того, у Берліні відмовилися від імпорту сировини з РФ.

Своєю чергою польський оператор нафтопроводів PERN заявив про готовність забезпечити альтернативне постачання нафти для неросійських акціонерів PCK через порт Гданська.

Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що йому невідомо про кроки щодо припинення експорту нафти.

Припинення постачання нафти з Казахстану: як це вплине на економіку Німеччини

Зупинення постачання сировини з Казахстану посилить кризу у сфері енергопостачання Німеччини, адже війна з Іраном й так порушує постачання нафти з Близького Сходу.

Експорт нафти з Казахстану до Німеччини через нафтопровід РФ "Дружба" 2025 року становив 2,146 млн метричних тонн, що на 44% більше, аніж 2024 року, а в першому кварталі цього року — вже ставив 730 000 тонн.

Його повна зупинка призведе до скорочення приблизно на 17% обсягу нафти, що переробляється німецьким НПЗ. Паливо, вироблене на цьому заводі, забезпечує 9 із 10 автомобілів у регіоні Берліна та Бранденбурга.

Нагадаємо, що Угорщина знову почне отримувати російську нафту через трубопровід "Дружба", який не працював впродовж декількох місяців. Це анонсував майбутній угорський прем'єр Петер Мадяр. За словами Мадяра, голова угорської нафтової компанії MOL Жолт Гернаді відправиться до Росії наступного тижня, аби обговорити відновлення постачання нафти.

Але навіть дорога нафта не рятує Кремль та економіку РФ. Вплив війни на економіку РФ настільки серйозний, що Кремлю навіть не допомогло здорожчання нафти під час війни на Близькому Сході. Попри тимчасове зростання доходів, за перший квартал 2026 року дефіцит бюджету перевищив річний план і сягнув 4,58 трлн рублів.