Трамп, Наполеон и Гитлер: как мировые лидеры ссорились с Папами Римскими и что из этого вышло

Своими завуалированными упреками в адрес президента США Лев XIV продолжает богатую традицию понтификов, вступавших в полемику с самыми знаковыми политическими фигурами в истории. Дональд Трамп не был первым, и, вероятно, не будет последним.

Назревающий конфликт президента США с Папой Львом XIV, которого называют "первым американским папой", это, можно сказать, традиция. Так мировые лидеры очень часто ругались с главами Ватикана и иногда это приводило даже к сроку в тюрьме, пишет Politico.

Война в Иране, наряду с упадком Римской империи и Французской революцией, является одним из исторических переломных моментов, спровоцировавших конфликты между понтификами и некоторыми из самых знаковых политических деятелей цивилизации.

Последний конфликт берет свое начало в ближневосточном конфликте и неоднократных призывах Папы Римского к миру. Лев XIV разозлил президента США, заявив, что Бог "не слышит молитв тех, кто ведет войну", и назвав угрозу Трампа уничтожить целую цивилизацию "неприемлемой".

В свою очередь Трамп и его вице-президент Дже Ди Вэнс обрушились с критикой на главу католической церкви, а в Белом доме стали настаивать на том, что конфликт на Ближнем Востоке — это "справедливая война", ведущаяся "во имя Иисуса Христа".

Конфликт между главами Белого дома и Ватикана, возможно, и вызывает удивление, но для Католической церкви это своеобразная традиция.

Первый Папа Лев ругался с гунном Аттилой

Первый папа Лев (440-461) известен тем, что конфликтовал с фигурой, которая, несомненно, была более вспыльчивой, чем Трамп: Аттилой Гунном.

После грабежей по всей Европе этот вождь варваров вторгся в Италию и разграбил города на севере полуострова. Рим, находившийся в то время под номинальным контролем слабого западноримского императора Валентиниана III, был обречен пока в 452 году Папа Лев не решил поговорить с Атиллой.

По словам греческого историка Приска, который однажды обедал с Аттилой, глава гуннов был настолько впечатлен перспективой божественного возмездия, которую ему обрисовал Лев, что приказал своим племенам отступить из Италии в Германию, где и умер менее чем через год.

Двое Пап по имени Пий и конфликт с Наполеоном Бонапартом

У французского императора Наполеона Бонапарта были крайне непростые отношения с руководством католической церкви. Будучи молодым генералом, он вторгся в Италию, быстро разгромил войска, охранявшие Папскую область, и провозгласил Римскую республику. После того как 80-летний Папа Пий VI (1775-1799) выразил протест, его взяли в плен и отправили в тюрьму города Валанс, где он и умер.

Его преемник, Пий VII (1800-1823) вел себя осторожней. Он начал переговоры с Французской республикой, отправился в Париж на коронацию Наполеона в качестве императора, и любезно промолчал, когда французский лидер провокационно короновал себя сам.

Но отношения испортились после того, как Папа отказался поддержать введенное Наполеоном эмбарго на британские товары по всему континенту. Пия отправили в тюрьму, где он дождался поражения Наполеона при Ватерлоо и с триумфом вернулся в Рим, будучи провозглашен живым мучеником, победившим Наполеона.

Вторая мировая война и сложная фигура Пия XII

Пий XII (1939-1958) был главой Католической церкви во время Второй мировой войны, но до своего избрания он вел переговоры по договору 1933 года между Ватиканом и Германией, который придал легитимность формирующемуся режиму Адольфа Гитлера и обязал местное духовенство хранить молчание, когда нацисты начали преследовать евреев и другие меньшинства в Германии. Будучи Папой, Пий XII также подвергался критике за то, что не осудил зверства нацистов.

Однако его защитники утверждают, что понтифик предпочел публичную сдержанность, чтобы предпринять более осторожные дипломатические шаги, которые спасли тысячи людей. После того как фашистский лидер Бенито Муссолини принял расовые законы, чтобы выгнать евреев из итальянских университетов, Пий XII назначил многих безработных ученых на должности в Ватикане. Он также заключил соглашение с Бразилией о приеме еврейских беженцев и спрятал тысячи людей в монастырях и женских обителях по всему Риму.

После смерти Пия XII тогдашний министр иностранных дел Израиля Голда Меир назвала его "слугой мира", который "возвысил свой голос, чтобы осудить преследователей и выразить сочувствие жертвам". Несмотря на эту похвалу, персона Папы Пия XII остается спорной.

Карибский кризис и Папа Павел VI

После того, как Папа Павел VI (1963-1978) стал свидетелем того, как мир оказался на грани ядерной войны во время Карибского кризиса, он принял политику взаимодействия, известную как Ostpolitik , которая делала ставку на диалог с Восточным блоком.

После десятилетий решительного противостояния коммунистическим правительствам мира, понтифик приветствовал советских лидеров в Ватикане и направил эмиссаров для взаимодействия с властями Польши, Венгрии и Румынии. Эта стратегия вызвала споры внутри Католической церкви.

Тактику продолжил, хотя и в более конфронтационном стиле, Папа Иоанн Павел II (1978-2005), который стремился наладить связи с Михаилом Горбачевым, одновременно оказывая моральную поддержку польскому движению "Солидарность".

Дональд Трамп и конфликт с еще одним Папой

Предшественник нынешнего Папы Римского, Папа Франциск (2013-2025) тоже конфликтовал с Дональдом Трампом, но более сдержанно, критикуя его политику, а не самого президента США.

В преддверии инаугурации Трампа в 2017 году Франциск заявил: "Человек, который думает только о строительстве стен… не является христианином". Однако позже его пресс-секретарь настаивал на том, что комментарии папы не были направлены против американского лидера или его планов по строительству гигантского барьера на границе США и Мексики, а представляли собой общее наблюдение.

Эта модель поведения повторялась на протяжении всего понтификата Франциска. Папа занимал твердую позицию против политики Трампа — например, его яростную защиту мер по борьбе с изменением климата после выхода США из Парижского соглашения, — но тщательно избегал прямой конфронтации с человеком, занимающим пост президента.

Напомним, Папа Римский Лев XIV уже успел резко раскритиковать лидеров, тратящих миллиарды на войны, и заявил, что мир "опустошается горсткой тиранов". Он заявил это после волны постов от Дональда Трампа.

До публичного скандала президента США и Ватикана стало известно, что папского нунция вызвали в Пентагон, где ему пришлось выслушивать угрозы. Это не был официальный визит, который получил огласку благодаря журналистам.