Украина готова привлечь свои корабли из Британии к разминированию Ормузского пролива, — СМИ

Украина может присоединиться к международной миссии, которая после завершения боевых действий на Ближнем Востоке будет заниматься разминированием и защитой судоходства в Ормузском проливе. В рамках инициативы под руководством Великобритании и Франции рассматривается использование украинских военно-морских кораблей.

Как пишет издание The Times, в Киеве подчеркивают, что Украина готова участвовать в усилиях, направленных на обеспечение безопасности международных торговых путей. Среди вариантов — использование имеющихся минно-тральных кораблей, а также другого морского оборудования, способного помочь в обнаружении и нейтрализации мин и защите гражданского судоходства.

Сейчас, по имеющейся информации, четыре украинских минных тральщика, которые находятся в британском Портсмуте, могут быть задействованы в будущей миссии. В частности, украинские военно-морские представители на этой многонациональной встрече по военному планированию в Объединенном штабе PJHQ в Нортвуде должны заявить о готовности привлечь имеющиеся корабли, включая те, что были переданы Великобританией, для будущих операций по разминированию морских районов.

В общем, в этом саммите примут участие военные делегации более чем 30 стран, и в течение двух дней стороны планируют детально обсудить, какие именно силы и средства могут быть привлечены для защиты судоходства в узких и стратегически важных морских коридорах.

В материале The Times отмечают, что параллельно с планированием встречи продолжается политическое согласование будущей миссии, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после переговоров в Париже заявил, что речь идет о чисто оборонительной и миротворческой операции, главной задачей которой будет защита коммерческого судоходства. В то же время он подчеркнул, что развертывание таких сил возможно только после завершения активной фазы конфликта между США и Ираном, ведь страны-участницы не планируют направлять корабли в зону боевых действий.

Украина, со своей стороны, пытается максимально усилить сотрудничество с партнерами на фоне глобальной неопределенности в сфере безопасности. В дипломатических кругах также обращают внимание на опасения Киева относительно возможных изменений во внешней политике США и потенциальных договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Отдельно рассматривается и технологическое участие Украины в будущих операциях. В частности, речь идет о возможности передачи морских беспилотников и систем противодействия дронам, которые могут использоваться для защиты судоходства от атак с применением беспилотной авиации или ракет.

В то же время большинство украинских минно-тральных кораблей сейчас находится в Великобритании из-за вопросов безопасности и ограничения Конвенции Монтре, которая регулирует проход военных судов через Босфор и Дарданеллы во время войны.

Какие коробли готова отправить на миссию Украина

Среди этих кораблей — бывшие британские минные тральщики класса Sandown, переданные Украине в 2023 году, которые используются для подготовки экипажей и пока не могут быть передислоцированы в Черное море, оставаясь в британских водах. Кроме них, в Портсмуте также находятся другие корабли, переданные Украине после службы во флотах европейских стран. Сейчас они проходят подготовку вместе с британскими инструкторами и ожидают момента, когда смогут полноценно выполнять задачи после завершения войны.

В статье, ссылаясь на мнение экспертов, также отмечают, что в случае политического решения, формирование международной миссии и ее развертывание может занять значительное время. К примеру, перемещение кораблей в регион операции займет недели, а также остается открытым вопрос координации с Соединенными Штатами.

И все же политическая ситуация вокруг возможного развертывания миссии остается напряженной, в частности из-за заявления Дональда Трампа, который раскритиковал идею участия НАТО, а также назвал альянс недостаточно эффективным в кризисных условиях. Кроме того, переговоры по ситуации вокруг Ирана до сих пор не дали окончательных результатов, а приближение завершения временного перемирия лишь усиливает неопределенность в регионе.

В Министерстве обороны Великобритании в то же время подчеркивают, что стабильность глобальной экономики напрямую зависит от безопасности морских торговых путей, и именно согласованные действия союзников могут стать ключевыми для восстановления безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Напомним, что Financial Times ранее сообщало о предупреждении трейдеров аграрного рынка относительно возможного глобального продовольственного шока из-за перебоев с поставками удобрений и сырья. Эксперты отмечают, что проблемы в Ормузском проливе могут повлиять не только на энергорынок, но и вызвать рост цен на продукты питания и снижение урожаев в мире.

Также Фокус писал, что после повторного закрытия Ормузского пролива 18 апреля в регионе резко осложнилось морское судоходство. Так, десятки судов, в том числе круизные лайнеры, оказались заблокированными или были вынуждены эвакуировать пассажиров, а вблизи кораблей фиксировались взрывы и обстрелы.