Україна готова залучити свої кораблі з Британії до розмінування Ормузької протоки, — ЗМІ

Україна може долучитися до міжнародної місії, яка після завершення бойових дій на Близькому Сході займатиметься розмінуванням і захистом судноплавства в Ормузькій протоці. У межах ініціативи під керівництвом Великої Британії та Франції розглядається використання українських військово-морських кораблів.

Як пише видання The Times, у Києві підкреслюють, що Україна готова брати участь у зусиллях, спрямованих на гарантування безпеки міжнародних торговельних шляхів. Серед варіантів — використання наявних мінно-тральних кораблів, а також іншого морського обладнання, здатного допомогти у виявленні та нейтралізації мін і захисті цивільного судноплавства.

Наразі, за наявною інформацією, чотири українські мінні тральники, які перебувають у британському Портсмуті, можуть бути задіяні в майбутній місії. Зокрема, українські військово-морські представники на цій багатонаціональної зустрічі з військового планування в Об’єднаному штабі PJHQ у Нортвуді мають заявити про готовність залучити наявні кораблі, включно з тими, що були передані Великою Британією, для майбутніх операцій із розмінування морських районів.

Загалом, у цьому саміті візьмуть участь військові делегації більш ніж 30 країн, і протягом двох днів сторони планують детально обговорити, які саме сили та засоби можуть бути залучені для захисту судноплавства у вузьких і стратегічно важливих морських коридорах.

У матеріалі The Times зазначають, що паралельно з плануванням зустрічі триває політичне узгодження майбутньої місії, і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після переговорів у Парижі заявив, що йдеться про суто оборонну та миротворчу операцію, головним завданням якої буде захист комерційного судноплавства. Водночас він наголосив, що розгортання таких сил можливе лише після завершення активної фази конфлікту між США та Іраном, адже країни-учасниці не планують направляти кораблі в зону бойових дій.

Україна, зі свого боку, намагається максимально посилити співпрацю з партнерами на тлі глобальної безпекової невизначеності. У дипломатичних колах також звертають увагу на побоювання Києва щодо можливих змін у зовнішній політиці США та потенційних домовленостей між Вашингтоном і Москвою.

Окремо розглядається і технологічна участь України в майбутніх операціях. Зокрема, йдеться про можливість передачі морських безпілотників та систем протидії дронам, які можуть використовуватися для захисту судноплавства від атак із застосуванням безпілотної авіації чи ракет.

Водночас більшість українських мінно-тральних кораблів зараз перебуває у Великій Британії через питання безпеки та обмеження Конвенції Монтре, яка регулює прохід військових суден через Босфор і Дарданелли під час війни.

Які короблі готова відправити на місію Україна

Серед цих кораблів — колишні британські мінні тральники класу Sandown, передані Україні у 2023 році, які використовуються для підготовки екіпажів і поки що не можуть бути передислоковані до Чорного моря, залишаючись у британських водах. Окрім них, у Портсмуті також перебувають інші кораблі, передані Україні після служби у флотах європейських країн. Наразі вони проходять підготовку разом із британськими інструкторами та очікують моменту, коли зможуть повноцінно виконувати завдання після завершення війни.

У статті, посилаючись на думку експертів, також зазначають, що у разі політичного рішення, формування міжнародної місії та її розгортання може зайняти значний час. До прикладу, переміщення кораблів до регіону операції триватиме тижні, а також залишається відкритим питання координації зі Сполученими Штатами.

Та все ж політична ситуація навколо можливого розгортання місії залишається напруженою, зокрема через заяви Дональда Трампа, який розкритикував ідею участі НАТО, а також назвав альянс недостатньо ефективним у кризових умовах.Крім того, переговори щодо ситуації навколо Ірану досі не дали остаточних результатів, а наближення завершення тимчасового перемир’я лише підсилює невизначеність у регіоні.

У Міністерстві оборони Великої Британії водночас підкреслюють, що стабільність глобальної економіки безпосередньо залежить від безпеки морських торговельних шляхів, і саме узгоджені дії союзників можуть стати ключовими для відновлення безпечного судноплавства через Ормузьку протоку.

Нагадаємо, що Financial Times раніше повідомляло про попередження трейдерів аграрного ринку щодо можливого глобального продовольчого шоку через перебої з постачанням добрив і сировини. Експерти зазначають, що проблеми в Ормузькій протоці можуть вплинути не лише на енергоринок, а й спричинити зростання цін на продукти харчування та зниження врожаїв у світі.

Також Фокус писав, що після повторного закриття Ормузької протоки 18 квітня в регіоні різко ускладнилося морське судноплавство. Так, десятки суден, зокрема круїзні лайнери, опинилися заблокованими або були змушені евакуювати пасажирів, а поблизу кораблів фіксувалися вибухи та обстріли.