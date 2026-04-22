"Я не император, как Трамп или Путин": Лукашенко возмутился, что его называют "диктатором"

Александр Лукашенко утверждает, что не переживает из-за критики в свою сторону. Более того, он за многие годы президентства к этому привык.

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что ему не нужно, чтобы его любили люди. По его словам, над этим размышляют президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин. Его слова из интервью цитирует государственное издание "БЕЛТА".

Лукашенко о критике в свою сторону

Журналист спросил как Лукашенко относится к тому, что в странах ЕС и Западе его называют диктатором. И тут он сказал, что он не Трамп, и не Путин, чтобы переживать из-за народной любви.

"Я и был далек, и сейчас тем более от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. Я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин. Они могут себе позволить размышлять над тем, чтобы их любили. У меня такой возможности нет, как у них. От этого и идет вот это спокойное отношение к любви, особенно спустя долгие годы президентства", — ответил тот.

Лукашенко отметил, что он прагматик и радикальный человек. Именно поэтому его не любят многие люди, но он к этому готов. Но он, конечно, давно знает и о том, что говорят о нем в западных СМИ, как называют.

"Я прагматик. Господь меня надоумил воспринимать ситуацию так, как она есть. И он мне всегда подсказывал, что любить тебя все не будут. А если ты радикальный человек, то тебя могут очень много людей не любить. Я к этому был готов", — сказал Лукашенко.

Напомним, что Александр Лукашенко утверждает, что готов лично увидеться с Дональдом Трампом и заключить соглашение, которое бы учитывало интересы как США, так и Беларуси. Также Лукашенко заявил, что "большая сделка" станет возможной после урегулирования ряда вопросов между сторонами.

А перед тем самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в США нет никакой демократии. По словам диктатора, это показала всему миру война США и Израиля против Ирана.