"Я не імператор, як Трамп чи Путін": Лукашенко обурився, що його називають "диктатором"

Олександр Лукашенко стверджує, що не переймається через критику у свій бік. Ба більше, він за багато років президентства до цього звик.

Самопроголошений президент Білорусі заявив, що йому не потрібно, щоб його любили люди. За його словами, над цим розмірковують президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Його слова з інтерв'ю цитує державне видання "БЕЛТА".

Лукашенко про критику у свій бік

Журналіст спитав як Лукашенко ставиться до того, що в країнах ЄС та Заході його називають диктатором. І тут він сказав, що він не Трампа, і не Путін, щоб перейматися через народну любов.

"Я і був далекий, і зараз тим більше від того, щоб налаштуватися на загальну любов. Я не імператор, як Дональд Трамп або Володимир Путін. Вони можуть собі дозволити розмірковувати над тим, щоб їх любили. У мене такої можливості нема, як у них. Від цього і йде ось це спокійне ставлення до любові, особливо через довгі роки президентства", — відповів той.

Лукашенко зазначив, що він прагматик та радикальна людина. Саме тому його не люблять багато людей, але він до цього готовий. Але він, звичайно, давно знає і про те, що говорять про нього у західних ЗМІ, як називають.

"Я прагматик. Господь мене напоумив сприймати ситуацію так, як вона є. І він мені завжди підказував, що любити тебе всі не будуть. А якщо ти радикальна людина, то тебе можуть дуже багато людей не любити. Я до цього був готовий", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко стверджує, що готовий особисто побачитись з Дональдом Трампом та укласти угоду, яка б враховувала інтереси як США, так і Білорусі. Також Лукашенко заявив, що "велика угода" стане можливою після врегулювання низки питань між сторонами.

А перед тим самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у США нема ніякої демократії. За словами диктатора, це показала всьому світу війна США та Ізраїлю проти Ірану.