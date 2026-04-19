"Було б приємно": Лукашенко заявив про готовність зустрітись з Трампом для "великої угоди"

Олександр Лукашенко стверджує, що готовий особисто побачитись з Дональдом Трампом та укласти угоду, яка б враховувала інтереси як США, так і Білорусі.

Лукашенко заявив, що "велика угода" стане можливою після врегулювання низки питань між сторонами. Про це він сказав в інтерв'ю RT, передає білоруська державна агенція "БЕЛТА".

За словами самопроголошеного президента Білорусі, американці повинні зрозуміти, що санкції "не відіграли своєї ролі". Він наголосив, що є набагато більше питань, які треба врегулювати. Ці питання є темою "великої угоди".

"Неправда, що я прямо горю бажанням побувати у Сполучених Штатах Америки і просто потиснути руку Дональду Трампу. Скажу відверто, було б приємно побачити цю людину віч-на-віч та потиснути їй руку. Але це не самоціль, це не головне", — додав Лукашенко.

Відео дня

Важливо

Окрім того, диктатор припустив, що Трамп через Білорусь може налагодити відносини з Росією. Він зазначив, що був би радий, якщо б американський президент бачив за переговорами з Мінськом дещо більше.

"Може, він промацує якусь позицію Білорусі, проектує її на Росію. Це було б нормально і розумно", — сказав Лукашенко.

