Лукашенка стримує "страх за власне крісло": чи вступить Білорусь у війну проти України, — експерт

Ймовірність того, що Білорусь напряму вступить у війну проти України, знову обговорюється на тлі активності біля кордону. Втім, більшість експертів сходяться на думці: наразі це скоріше інструмент тиску, ніж підготовка до реальних бойових дій.

Як пише видання "Телеграф" із посиланням на думки політичних та військових експертів, ключове питання сьогодні — не стільки у військових можливостях Мінська, скільки в його політичній волі та внутрішніх ризиках. За оцінками фахівців, білоруська армія формально залишається боєздатною та налічує до 70 тисяч військових, однак її структура та підготовка орієнтовані переважно на оборонні завдання.

Фактично йдеться про силу, здатну стримувати або прикривати напрямки, але не вести масштабні наступальні операції. У цьому контексті Білорусь виконує роль буферної зони між Росією та країнами НАТО, а не ударного кулака для нових фронтів.

Зокрема, військовий експерт Олег Старіков наголосив, що головна ознака можливої участі у війні — це зміна режиму функціонування армії, зокрема мобілізація, переведення військ у підвищену бойову готовність, нарощування ресурсів і перебудова економіки на воєнні рейки. Наразі жоден із цих факторів не спостерігається. Армія Білорусі діє у штатному режимі, без ознак підготовки до широкомасштабного наступу.

"Тобто білоруська армія — це щит, а не меч. На ведення повноцінних наступальних операцій вона просто не розрахована", — пояснив він.

Що стримує Лукашенка вступити у війну проти України

Не менш важливим чинником є політична позиція Олександра Лукашенка. Експерти вважають, що білоруський лідер свідомо уникає прямого втягування у війну, розуміючи ризики для власної влади. В цілому, участь у бойових діях проти України може мати серйозні внутрішні наслідки — від падіння лояльності силових структур до масових протестів у разі значних втрат серед військових.

"Ні, ні. Якби хотів — вже давно було б військове втручання. Він робить усе можливе, щоб кордон між Україною і Білоруссю залишався не гарячим, а холодним", — сказав Олег Старіков.

Чи готова армія Білорусі до війни проти України

Водночас політолог Дмитро Болкунець підкреслює, що білоруське суспільство не готове до війни, а поява "цинкових трун" здатна швидко дестабілізувати ситуацію в країні. Цей фактор, на його думку, добре усвідомлюють як у Мінську, так і в Москві, і саме це й стримує сценарій прямого залучення білоруської армії.

"Білоруська армія не виглядає готовою до повноцінної участі у масштабних бойових діях. Залучення білоруських військовослужбовців до воєнних дій проти інших держав може призвести до тяжких внутрішніх наслідків. Зокрема, поява перших значних втрат здатна спричинити різке загострення суспільної ситуації та зростання внутрішньої нестабільності аж до масових протестних форм реакції", — пояснив фахівець.

Окремо експерти звертають увагу на географічний аспект, оскільки північний кордон України — це складна для наступу місцевість із болотами, лісами та замінованими ділянками. А масштабні наступальні дії тут значно ускладнені навіть технічно, не кажучи вже про необхідність значних ресурсів і підготовки.

Саме через цеінформаційні вкиди про можливий наступ із Білорусі розглядаються як частина стратегії Росії. Їхня мета — змусити Україну тримати значні сили на півночі та розпорошувати ресурси, послаблюючи інші ділянки фронту.

Та все ж аналітики наголошують, що Білорусь залишається важливим стратегічним активом Росії, і ризик її глибшого втягування у війну не можна повністю відкидати. Йдеться передусім про можливе розміщення російських військ або використання території для нових операцій.

"Територія Білорусі може розглядатися Росією як стратегічний ресурс як для дій проти України, так і потенційно проти країн Балтії. Розглядається ризик посилення контролю над Білоруссю аж до фактичної втрати нею самостійності, а також розміщення на її території значного російського військового угруповання", — пояснив Болкунця.

Наразі ж експертне середовище сходиться на головному висновку: безпосередніх ознак підготовки до вторгнення з боку Білорусі немає, а ймовірність її прямого вступу у війну залишається низькою. Проте сам фактор північного напрямку і надалі використовуватиметься як інструмент військово-політичного тиску на Україну.

Вступ Білорусі у війну проти України — що про це відомо

Нагадаємо, що 17 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив про спроби Росії перегрупувати війська через нестачу особового складу. Він також зазначив, що українська розвідка фіксує активність у Білорусі біля кордону, зокрема будівництво доріг у напрямку України та облаштування артилерійських позицій.

Крім того Фокус писав, що Олександр Лукашенко 17 квітня підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. У заяві стверджується, що заходи, передбачені цим документом, проводяться Збройними Силами "щорічно на плановій основі", і спрямовані на підвищення рівня укомплектованості первинних військових посад офіцерського складу та забезпечення підготовки мобілізаційного резерву.

Натомість засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев вважає, що білоруська армія не готова до повноцінних бойових дій, а її активність біля кордону пов’язана радше з провокаціями, ніж із підготовкою до наступу. За його словами, Росія може намагатися використати Білорусь для тиску на Україну і відволікання сил, однак реальних загроз масштабного вторгнення наразі немає.