Лукашенко сдерживает "страх за собственное кресло": вступит ли Беларусь в войну против Украины, — эксперт

Вероятность того, что Беларусь напрямую вступит в войну против Украины, снова обсуждается на фоне активности у границы. Впрочем, большинство экспертов сходятся во мнении: пока это скорее инструмент давления, чем подготовка к реальным боевым действиям.

Как пишет издание "Телеграф" со ссылкой на мнения политических и военных экспертов, ключевой вопрос сегодня — не столько в военных возможностях Минска, сколько в его политической воле и внутренних рисках. По оценкам специалистов, белорусская армия формально остается боеспособной и насчитывает до 70 тысяч военных, однако ее структура и подготовка ориентированы преимущественно на оборонительные задачи.

Фактически речь идет о силе, способной сдерживать или прикрывать направления, но не вести масштабные наступательные операции. В этом контексте Беларусь выполняет роль буферной зоны между Россией и странами НАТО, а не ударного кулака для новых фронтов.

В частности, военный эксперт Олег Стариков отметил, что главный признак возможного участия в войне — это изменение режима функционирования армии, в частности мобилизация, перевод войск в повышенную боевую готовность, наращивание ресурсов и перестройка экономики на военные рельсы. Сейчас ни один из этих факторов не наблюдается. Армия Беларуси действует в штатном режиме, без признаков подготовки к широкомасштабному наступлению.

"То есть белорусская армия — это щит, а не меч. На ведение полноценных наступательных операций она просто не рассчитана", — пояснил он.

Что сдерживает Лукашенко вступить в войну против Украины

Не менее важным фактором является политическая позиция Александра Лукашенко. Эксперты считают, что белорусский лидер сознательно избегает прямого втягивания в войну, понимая риски для собственной власти. В целом, участие в боевых действиях против Украины может иметь серьезные внутренние последствия — от падения лояльности силовых структур до массовых протестов в случае значительных потерь среди военных.

"Нет, нет. Если бы хотел — уже давно было бы военное вмешательство. Он делает все возможное, чтобы граница между Украиной и Беларусью оставалась не горячей, а холодной", — сказал Олег Стариков.

Готова ли армия Беларуси к войне против Украины

В то же время политолог Дмитрий Болкунец подчеркивает, что белорусское общество не готово к войне, а появление "цинковых гробов" способно быстро дестабилизировать ситуацию в стране. Этот фактор, по его мнению, хорошо осознают как в Минске, так и в Москве, и именно это и сдерживает сценарий прямого привлечения белорусской армии.

"Белорусская армия не выглядит готовой к полноценному участию в масштабных боевых действиях. Привлечение белорусских военнослужащих к военным действиям против других государств может привести к тяжелым внутренним последствиям. В частности, появление первых значительных потерь способно вызвать резкое обострение общественной ситуации и рост внутренней нестабильности вплоть до массовых протестных форм реакции", — пояснил специалист.

Отдельно эксперты обращают внимание на географический аспект, поскольку северная граница Украины — это сложная для наступления местность с болотами, лесами и заминированными участками. А масштабные наступательные действия здесь значительно усложнены даже технически, не говоря уже о необходимости значительных ресурсов и подготовки.

Именно поэтому информационные вбросы о возможном наступлении из Беларуси рассматриваются как часть стратегии России. Их цель — заставить Украину держать значительные силы на севере и распылять ресурсы, ослабляя другие участки фронта.

И все же аналитики отмечают, что Беларусь остается важным стратегическим активом России, и риск ее более глубокого втягивания в войну нельзя полностью исключать. Речь идет прежде всего о возможном размещении российских войск или использовании территории для новых операций.

"Территория Беларуси может рассматриваться Россией как стратегический ресурс как для действий против Украины, так и потенциально против стран Балтии. Рассматривается риск усиления контроля над Беларусью вплоть до фактической потери ею самостоятельности, а также размещения на ее территории значительной российской военной группировки", — пояснил Болкунца.

Сейчас же экспертная среда сходится на главном выводе: непосредственных признаков подготовки к вторжению со стороны Беларуси нет, а вероятность ее прямого вступления в войну остается низкой. Однако сам фактор северного направления и в дальнейшем будет использоваться как инструмент военно-политического давления на Украину.

Вступление Беларуси в войну против Украины — что об этом известно

Напомним, что 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о попытках России перегруппировать войска из-за недостатка личного состава. Он также отметил, что украинская разведка фиксирует активность в Беларуси у границы, в частности строительство дорог в направлении Украины и обустройство артиллерийских позиций.

Кроме того Фокус писал, что Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. В заявлении утверждается, что мероприятия, предусмотренные этим документом, проводятся Вооруженными Силами "ежегодно на плановой основе", и направлены на повышение уровня укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечение подготовки мобилизационного резерва.

Зато основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев считает, что белорусская армия не готова к полноценным боевым действиям, а ее активность у границы связана скорее с провокациями, чем с подготовкой к наступлению. По его словам, Россия может пытаться использовать Беларусь для давления на Украину и отвлечения сил, однако реальных угроз масштабного вторжения пока нет.