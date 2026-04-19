"Было бы приятно": Лукашенко заявил о готовности встретиться с Трампом для "большой сделки"

Александр Лукашенко утверждает, что готов лично увидеться с Дональдом Трампом и заключить соглашение, которое бы учитывало интересы как США, так и Беларуси.

Лукашенко заявил, что "большая сделка" станет возможной после урегулирования ряда вопросов между сторонами. Об этом он сказал в интервью RT, передает белорусское государственное агентство "БЕЛТА".

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, американцы должны понять, что санкции "не сыграли своей роли". Он подчеркнул, что есть гораздо больше вопросов, которые надо урегулировать. Эти вопросы являются темой "большого соглашения".

"Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, было бы приятно увидеть этого человека лицом к лицу и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное", — добавил Лукашенко.

Відео дня

Важно

Кроме того, диктатор предположил, что Трамп через Беларусь может наладить отношения с Россией. Он отметил, что был бы рад, если бы американский президент видел за переговорами с Минском нечто большее.

"Может, он прощупывает какую-то позицию Беларуси, проецирует ее на Россию. Это было бы нормально и разумно", — сказал Лукашенко.

