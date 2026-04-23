"Посмотрим ближе к дате": в РФ заявили, что получили приглашение на саммит G20

В Министерстве иностранных дел России заявили, что страна получила приглашение на саммит G20, который планируют провести в Майами в декабре 2026 года. В то же время в Москве отмечают, что окончательное решение об участии будут принимать ближе к дате мероприятия.

В российском МИД сообщили, что Россия получила приглашение принять участие в саммите G20, который должен состояться в американском Майами в декабре этого года, сообщили РИА Новости. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин в штаб-квартире ООН.

По его словам, приглашение предусматривает возможность участия на самом высоком уровне, однако окончательное решение относительно формата присутствия еще не принято.

"Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого", — отметил Панкин.

Ранее представитель России в G20 Светлана Лукаш сообщала, что американская сторона, которая председательствует в "Группе двадцати", готовится к потенциальному приезду российского диктатора Владимира Путина.

При этом 11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на данный момент вопрос о визите Путина на саммит в США не рассматривается. Саммит G20 в США планируют провести в декабре 2026 года в Майами.

Последний раз президент России Владимир Путин лично участвовал в саммите G20 в 2019 году, который проходил в Японии. Тогда он встречался с президентом США Дональдом Трампом.

В 2023 и 2024 годах российскую делегацию на саммитах возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В 2025 году Россию представлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Также в прошлом году на саммите отсутствовали как Дональд Трамп, так и председатель КНР Си Цзиньпин.

