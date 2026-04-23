Был продюсером фильма об оккупации Крыма: умер российский пропагандист Пиманов

На 65-м году жизни скончался ведущий российского "Первого канала" Алексей Пиманов. Он был президентом медиахолдинга "Красная звезда", в который, в частности, входит телерадиокомпания ВС РФ.

Также Пиманов выступил режиссером и продюсером пропагандистской ленты "Крым" об оккупации полуострова Россией в 2014 году. О смерти сообщило издание "РИА Новости".

Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

На его смерть уже отреагировал кремлевский диктатор Владимир Путин, который выразил соболезнования родным и близким.

Что известно об Алексее Пиманове

Пиманов работал на телевидении с 1986 года. Уже в 1996 стал генеральным директором телекомпании "Останкино", занимал эту должность до 2010 года.

В октябре 2013 года он подтвердил, что стал президентом медиахолдинга "Красная звезда", в который, в частности, входит телерадиокомпания ВС РФ (каналы и радиостанция "Звезда").

В 2011 году стал сенатором от парламента Республики Тыва, но сложил свои полномочия перед переходом на должность в медиахолдинг "Красная звезда".

В 2017 году он стал режиссером и продюсером пропагандистского фильма "Крым" о Революции достоинства и вооруженной аннексии Крыма Российской Федерацией. Инициатором создания фильма был тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу, который предложил в марте 2014 года своему давнему знакомому Алексею Пиманову. Идея получила одобрение в Администрации Президента России Владимира Путина.

Алексей Пиманов посвятил фильм "российским и украинским офицерам, которые в марте 2014 года не стали стрелять друг в друга".

После 2022 года против Пиманова были введены санкции Евросоюза, Великобритании, Украины, Канады и Австралии как против пропагандиста.

Напомним, что в сентябре 2025 года умер известный пропагандист Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян.

А в октябре 2025 в Индонезии умер известный российский пропагандист Владислав Поздняков, который долгое время жил за пределами России.