Був продюсером фільму про окупацію Криму: помер російський пропагандист Піманов

На 65-му році життя помер ведучий російського "Першого каналу" Олексій Піманов. Він був президентом медіахолдингу "Червона зірка", до якого, зокрема, входить телерадіокомпанія ЗС РФ.

Також Піманов виступив режисером та продюсером пропагандистької стрічки "Крим" про окупацію півострова Росією в 2014 році. Про смерть повідомило видання "РИА Новости".

Причиною смерті стала серцева недостатність.

На його смерть вже відреагував кремлівський диктатор Володимир Путін, який висловив співчуття рідним та близьким.

Що відомо про Олексія Піманова

Піманов працював на телебаченні з 1986 року. Вже в 1996 став генеральним директором телекомпанії "Останкино", обіймав цю посаду до 2010 року.

У жовтні 2013 року він підтвердив, що став президентом медіахолдингу "Красная звезда", до якого, зокрема, входить телерадіокомпанія ЗС РФ (канали та радіостанція "Звезда").

У 2011 році став сенатором від парламенту Республіка Тива, але склав свої повноваження перед переходом на посаду в медіахолдингу "Красная звезда".

У 2017 році він став режисером та продюсером пропагандистського фільму "Крим" про Революцію гідності та збройну анексію Криму Російською Федерацією. Ініціатором створення фільму був тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який запропонував у березні 2014 року своєму давньому знайомому Олексію Піманову. Ідея отримала схвалення в Адміністрації Президента Росії Володимира Путіна.

Олексій Піманов присвятив фільм "російським та українським офіцерам, які у березні 2014 року не стали стріляти один в одного".

Після 2022 року проти Піманова були запроваджені санкції Євросоюзу, Великої Британії, України, Канади та Австралії як проти пропагандиста.

