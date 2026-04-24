Путин впервые признал проблемы с интернетом в РФ: ISW объяснил причины

Российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал проблемы с работой интернета в стране, объяснив их мерами безопасности и борьбой с угрозами. Аналитики Institute for the Study of War (ISW) считают, что такие заявления свидетельствуют об усилении контроля над информационным пространством и подготовке к дальнейшим ограничениям.

Владимир Путин непосредственно ответил на жалобы о перебоях в мобильном интернете в России, оправдав перебои как необходимые для внутренней безопасности России и создав условия для подготовки россиян к дальнейшим ограничениям, сообщает ISW 24 апреля. Путин провел встречу с российским правительством, начав встречу с заслушивания доклада по текущим вопросам, включая ограничения мобильного интернета.

"Путин отметил, что россияне в крупных городских центрах и в районах, граничащих с Украиной, сталкиваются с правительственными ограничениями мобильного интернета во время "террористических атак" — сокращение Кремля для дальнобойных ударов Украины по российской военной, оборонно-промышленной и нефтяной инфраструктуре", — отмечают аналитики ISW.

Путин утверждал, что Россия должна приоритезировать защиту своих граждан, особенно гражданского населения, как средство оправдания перебоев с интернетом. Путин утверждал, что существуют риски для безопасности, когда россиян заранее информируют о перебоях, но призвал правительство быть более прозрачным в отношении цели перебоев после их возникновения.

"Российские власти уже давно используют повод ударов украинских беспилотников и ракет по целям на российской территории для того, чтобы отключить мобильный интернет, что повлияло на повседневную жизнь россиян, лишив их возможности пользоваться основными электронными услугами, включая банковские услуги и транспорт", — отметили аналитики ISW.

Однако 23 апреля Путин частично согласился с тем, что россияне пострадали от этих перебоев, приказав российскому правительству внести в так называемый "белый список" определенные услуги, которые должны работать даже во время перебоев в мобильном интернете и установить физические линии связи с приграничными районами.

Это первый случай, когда сам Путин публично признал перебои в мобильном интернете; спикер Кремля Дмитрий Песков ранее был самым высоким российским чиновником, который признал эти перебои в середине марта 2026 года.

"Признание Путиным влияния этих перебоев на повседневную жизнь россиян, которые уже все больше несут бремя войны Путина в Украине, вероятно, является как ответом на снижение его рейтингов одобрения, так и способом оправдания продления ограничений на мобильный интернет на фоне более широкой цензурной кампании Кремля", — считают аналитики ISW.

Напомним, что российский идеолог Александр Дугин предложил полностью отключить интернет в РФ на летний период. Он объяснил это необходимостью "очищения" общества и возвращения к "реальной жизни".

Ранее мы также информировали, что аналитики Institute for the Study of War объяснили новую стратегию весеннего наступления России. По их оценкам, российские войска активизировали атаки на нескольких направлениях и пытаются создать условия для дальнейшего продвижения.