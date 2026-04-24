Путін вперше визнав проблеми з інтернетом у РФ: ISW пояснив причини

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно визнав проблеми з роботою інтернету в країні, пояснивши їх заходами безпеки та боротьбою з загрозами. Аналітики Institute for the Study of War (ISW) вважають, що такі заяви свідчать про посилення контролю над інформаційним простором і підготовку до подальших обмежень.

Володимир Путін безпосередньо відповів на скарги щодо перебоїв у мобільному інтернеті в Росії, виправдавши перебої як необхідні для внутрішньої безпеки Росії та створивши умови для підготовки росіян до подальших обмежень, повідомляє ISW 24 квітня. Путін провів зустріч з російським урядом, розпочавши зустріч із заслуховування доповіді з поточних питань, включаючи обмеження мобільного інтернету.

"Путін зазначив, що росіяни у великих міських центрах та в районах, що межують з Україною, стикаються з урядовими обмеженнями мобільного інтернету під час "терористичних атак" — скорочення Кремля для далекобійних ударів України по російській військовій, оборонно-промисловій та нафтовій інфраструктурі", — зазначають аналітики ISW.

Путін стверджував, що Росія повинна пріоритезувати захист своїх громадян, особливо цивільного населення, як засіб виправдання перебоїв з інтернетом. Путін стверджував, що існують ризики для безпеки, коли росіян заздалегідь інформують про перебої, але закликав уряд бути більш прозорим щодо мети перебоїв після їх виникнення.

"Російська влада вже давно використовує привід ударів українських безпілотників та ракет по цілях на російській території для того, щоб відключити мобільний інтернет, що вплинуло на повсякденне життя росіян, позбавивши їх можливості користуватися основними електронними послугами, включаючи банківські послуги та транспорт", — наголосили аналітики ISW.

Однак 23 квітня Путін частково погодився на те, що росіяни постраждали від цих перебоїв, наказавши російському уряду внести до так званого "білого списку" певні послуги, які повинні працювати навіть під час перебоїв у мобільному інтернеті та встановити фізичні лінії зв'язку з прикордонними районами.

Це перший випадок, коли сам Путін публічно визнав перебої в мобільному інтернеті; речник Кремля Дмитро Пєсков раніше був найвищим російським чиновником, який визнав ці перебої в середині березня 2026 року.

"Визнання Путіним впливу цих перебоїв на повсякденне життя росіян, які вже дедалі більше несуть тягар війни Путіна в Україні, ймовірно, є як відповіддю на зниження його рейтингів схвалення, так і способом виправдання продовження обмежень на мобільний інтернет на тлі ширшої цензурної кампанії Кремля", — вважають аналітики ISW.

