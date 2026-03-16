"Ми, росіяни, завжди страждали": ідеолог РФ Дугін запропонував вимкнути інтернет на все літо

У Росії варто повністю вимкнути інтернет на все літо, щоб люди могли прожити "справжнім людським життям".

Таку ідею висловив філософ та ідеолог концепції "Русского мира" Олександр Дугін. На його думку, замість того, щоб сидіти в інтернеті, люди мають свистіти під вікнами та кататися на самокатах. Про це він написав у Telegram.

Він вважає, що інтернет треба повернути пізно восени. Пропозиція Дугіна полягає в тому, щоб інтернет "підлаштовувався під сезонні цикли ведмедів та метеликів". Він порівнює сидіння в інтернеті з життям "у берлозі".

"Якщо інтернет вимкнути взагалі, особливо навесні, люди почнуть гуляти, зустрічатися, спілкуватися, відвідувати кафе і магазини, заводити нові знайомства, жити справжнє людське життя", — сказав Дугін.

Минулого тижня філософ запропонував посилити державний контроль над суспільством, і назвав це "неминучою реальністю".

За його словами, краще, аби це здійснила власна держава, а не зовнішні сили.

"Не будуть свої — будуть чужі. Так, в такому світі ми живемо, іншого світу у нас для вас немає", — сказав він.

При цьому Дугін каже, що ідея повної відсутності контролю є утопічною та нереалістичною. А контроль має здійснюватися "з розумом, турботою і увагою", а ціллю контролю має бути перемога країни у війні.

"Ми, росіяни, завжди страждали в історії. Така наша доля. Ми великий народ, і якщо з кимось обійшлися несправедливо, це лиш заради смирення та на славу", — написав він.

У лютому російське медіа "Baza" з посиланням на співрозмовників у "Роскомнадзорі" стверджувало, що план полягає в тому, щоб заблокувати Telegram з 1 квітня 2026 року.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що "Роскомнадзор" починає уповільнювати роботу месенджера Telegram в Росії. Водночас мешканці РФ скаржилися на роботу застосунку вже другий день.

Депутат Андрій Свинцов повідомив, що сервіс відключать протягом півроку. Станом на 11 лютого Telegram був уповільнений у 22 регіонах Росії.

Після цього ієрей Покровського кафедрального собору РПЦ і каплиці Святої Тетяни в Барнаулі Олександр Мікушин закликав молитися за "напоумлення" чиновників Роскомнагляду і Мінцифри, аби ті розблокували Telegram.

29 жовтня 2022 року "Роскомнадзор" вже блокував Telegram у Росії. Однак вже того ж дня блокування було знято.