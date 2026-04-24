Скандал со спецпосланником Трампа: сына Стива Уиткоффа поймали с кокаином (видео)

Согласно новому отчету и судебным документам, Зак Уиткофф, соучредитель и генеральный директор криптовалютного предприятия семьи Трамп, был арестован четыре года назад по обвинению в хранении кокаина, которое впоследствии было снято.

Хоть инцидент произошел несколько лет назад, он получил огласку только сейчас и видео с задержания ранее не публиковалось. Издание The Newsground получило видеозапись с нательной камеры полицейского, который задерживал Зака ​​Уиткоффа во время новогодних праздников 2022 года в ночном клубе E11even в Майами. На видео видно, что Уиткофф-младший был в наручниках и неоднократно говорил полицейским, что "ничего плохого не сделал". В итоге никаких обвинений по этому делу предъявлено не было.

Арест Зака Уиткоффа

Зак Уиткофф — генеральный директор World Liberty Financial, криптовалютной компании, которую он основал вместе с членами семьи президента Дональда Трампа , включая Дональда Трампа-младшего и Эрика Трампа. Он также является сыном Стива Уиткоффа, специального посланника Трампа на Ближнем Востоке и в Украине.

Зак Уиткофф с сыновьями Трампа Фото: Соцсети

В какой-то момент во время задержания Уиткофф, судя по всему, сказал охраннику: "Клянусь Богом, я дружу с Марком Робертсом".

"Никому нет дела. Вы же понимаете, правда? Никому нет дела. Прекратите упоминать имена", — сказал полицейский. Марк Робертс — известный застройщик во Флориде.

Уиткофф-младший заявил: "Я ничего не делал", после чего полицейские приказали ему "успокоиться".

"Мы же полиция, понятно? Поэтому вам нужно нас выслушать. Мы пытаемся с вами поговорить", — сказал офицер.

Согласно протоколу ареста, с которым ознакомилось издание The Independent, арестовавший его офицер заявил, что обнаружил в кармане Уиткоффа-младшего "прозрачный пластиковый пакет с предположительно порошковым кокаином".

Сына Стива Уиткоффа задержали с наркотиками, но делу не дали ход Фото: Скриншот

Согласно открытым судебным документам, Уиткофф был арестован по обвинению в хранении кокаина, сопротивлении аресту и нарушении общественного порядка . По всей видимости, прокуратура не стала рассматривать эти обвинения, и дело было прекращено.

В ответ на запрос о комментарии сотрудник отдела по связям с общественностью полицейского управления Майами предоставил протокол об аресте Уиткоффа и подтвердил, что видеозапись с нательной камеры была сделана в то же время, дату и в том же месте, которые указаны в протоколе.

В интервью изданию The Independent Зак Уиткофф заявил, что он "глубоко смущен" арестом.

"Этот инцидент произошел в сложный период моей жизни, и хотя никаких обвинений предъявлено не было, мне очень стыдно за это. Это была единичная ошибка, которая не отражает того, кто я есть и как я живу сегодня", — сказал он.

Он заявил, что вскоре после этого женился и создал семью. "С тех пор я веду дисциплинированный образ жизни, уделяя основное внимание семье и своим обязанностям. Я благодарен своей жене и семье за ​​их неизменную поддержку", — добавил он. Зак Уиткофф женился на модели Софи Найт в имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго в 2022 году.

В настоящее время компания World Liberty Financial столкнулась с судебным иском от миллиардера Джастина Сана , который утверждает, что его многомиллионные инвестиции были получены мошенническим путем и что криптовалютный проект "находится на грани краха".

По словам Сана, он по-прежнему "ярый сторонник президента Трампа и усилий его администрации по созданию благоприятной среды для криптовалют", и что его иск не меняет его отношения к президенту США.

В ответ Зак Уиткофф назвал иск "отчаянной попыткой отвлечь внимание от неправомерных действий самого Сана".

"Его заявления совершенно безосновательны, и организация World Liberty надеется на скорейшее прекращение дела", — добавил он.

Напомним, ранее случился скандал с еще одним другом Дональда Трампа. Гольфист Тайгер Вудс, который сейчас встречается с невесткой президента США, был арестован в Флориде и пытался "отмазаться", рассказывая о дружбе с Трампом.

А сам президент США ввязался в скандал с Папой Римским, начав публично критиковать его проповеди. А до этого стало известно, что папского нунция вызвали в Пентагон, где ему пришлось выслушивать угрозы. Это не был официальный визит, который получил огласку благодаря журналистам.