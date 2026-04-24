Скандал зі спецпосланцем Трампа: сина Стіва Віткоффа спіймали з кокаїном (відео)

Згідно з новим звітом і судовими документами, Зак Віткофф, співзасновник і генеральний директор криптовалютного підприємства сім'ї Трамп, був заарештований чотири роки тому за звинуваченням у зберіганні кокаїну, яке згодом було знято.

Хоч інцидент стався кілька років тому, він набув розголосу тільки зараз і відео із затримання раніше не публікувалося. Видання The Newsground отримало відеозапис із натільної камери поліцейського, який затримував Зака Віткоффа під час новорічних свят 2022 року в нічному клубі E11even у Маямі. На відео видно, що Віткофф-молодший був у наручниках і неодноразово говорив поліцейським, що "нічого поганого не зробив". У підсумку жодних звинувачень у цій справі висунуто не було.

Арешт Зака Віткоффа

Зак Віткофф — генеральний директор World Liberty Financial, криптовалютної компанії, яку він заснував разом із членами сім'ї президента Дональда Трампа, включно з Дональдом Трампом-молодшим і Еріком Трампом. Він також є сином Стіва Віткоффа, спеціального посланника Трампа на Близькому Сході та в Україні.

Зак Віткофф із синами Трампа Фото: Соцсети

У якийсь момент під час затримання Віткофф, судячи з усього, сказав охоронцеві: "Клянуся Богом, я дружу з Марком Робертсом".

"Нікому немає діла. Ви ж розумієте, правда? Нікому немає діла. Припиніть згадувати імена", — сказав поліцейський. Марк Робертс — відомий забудовник у Флориді.

Віткофф-молодший заявив: "Я нічого не робив", після чого поліцейські наказали йому "заспокоїтися".

"Ми ж поліція, зрозуміло? Тому вам потрібно нас вислухати. Ми намагаємося з вами поговорити", — сказав офіцер.

Згідно з протоколом арешту, з яким ознайомилося видання The Independent, офіцер, який заарештував його, заявив, що виявив у кишені Віткоффа-молодшого "прозорий пластиковий пакет з імовірно порошковим кокаїном".

Сина Стіва Віткоффа затримали з наркотиками, але справі не дали ходу Фото: Скриншот

Згідно з відкритими судовими документами, Віткоффа заарештували за звинуваченням у зберіганні кокаїну, опорі арешту і порушенні громадського порядку. Очевидно, прокуратура не стала розглядати ці звинувачення, і справу було припинено.

У відповідь на запит про коментар співробітник відділу зі зв'язків із громадськістю поліцейського управління Майамі надав протокол про арешт Віткоффа і підтвердив, що відеозапис із натільної камери було зроблено в той самий час, дату і в тому самому місці, що вказано в протоколі.

В інтерв'ю виданню The Independent Зак Віткофф заявив, що він "глибоко збентежений" арештом.

"Цей інцидент стався у складний період мого життя, і хоча жодних звинувачень висунуто не було, мені дуже соромно за це. Це була одинична помилка, яка не відображає того, хто я є і як я живу сьогодні", — сказав він.

Він заявив, що незабаром після цього одружився і створив сім'ю. "Відтоді я веду дисциплінований спосіб життя, приділяючи основну увагу сім'ї та своїм обов'язкам. Я вдячний своїй дружині та родині за їхню незмінну підтримку", — додав він. Зак Віткофф одружився з моделлю Софі Найт у маєтку Дональда Трампа Мар-а-Лаго 2022 року.

Наразі компанія World Liberty Financial зіткнулася з судовим позовом від мільярдера Джастіна Сана, який стверджує, що його багатомільйонні інвестиції було отримано шахрайським шляхом і що криптовалютний проєкт "перебуває на межі краху".

За словами Сана, він, як і раніше, "затятий прихильник президента Трампа і зусиль його адміністрації зі створення сприятливого середовища для криптовалют", і що його позов не змінює його ставлення до президента США.

У відповідь Зак Віткофф назвав позов "відчайдушною спробою відвернути увагу від неправомірних дій самого Сана".

"Його заяви абсолютно безпідставні, і організація World Liberty сподівається на якнайшвидше припинення справи", — додав він.

