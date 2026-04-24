МИД Индии раскритиковал сообщение Трампа, в котором страна названа "адской дырой", — Bloomberg

В Министерстве иностранных дел Индии официально осудили сообщение президента США Дональда Трампа в его соцсети "Truth Social", в котором он назвал страну "адской дырой". МИД Индии заявил, что такие высказывания являются неприемлемыми и оторванными от реальности.

Трамп опубликовал стенограмму ток-шоу, в котором выступал против права на гражданство США по рождению и обвинял иммигрантов из таких стран, как Индия и Китай, в использовании этого положения, сообщили в Bloomberg. Также утверждалось, что индийцы в американских технологических компаниях не нанимают белых американцев.

"Эти замечания явно необоснованны и неуместны Они, безусловно, не отражают реальности индийско-американских отношений, которые издавна основываются на взаимном уважении и общих интересах", — ответил представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал.

Эти замечания прозвучали в то время, когда Вашингтон и Нью-Дели работали над восстановлением напряженных отношений, на фоне переговоров по завершению торгового соглашения и запланированного визита государственного секретаря Марко Рубио в следующем месяце.

В течение прошлого года отношения между Индией и США оставались неравными, сначала из-за штрафных тарифов, а затем из-за более тесных связей президента Трампа с Пакистаном. Неоднократные заявления Трампа о том, что он посредничал в прекращении огня между Индией и Пакистаном во время четырехдневного вооруженного конфликта в прошлом году, также не помогли двусторонним отношениям. Нью-Дели отрицает утверждения о каком-либо посредничестве третьей стороны.

Трамп сделал иммиграцию серьезной проблемой и в сентябре издал исполнительный указ, который ужесточил правила, включая плату в размере 100 000 долларов США за новые визы H-1B, ссылаясь на злоупотребление системой, которое подрывало заработную плату и возможности трудоустройства в США. Эта категория виз широко используется технологическими компаниями, работающими в США, для найма, в основном, разработчиков программного обеспечения из Индии.

Напомним, что Индия одобрила закупку вооружения на сумму 25 миллиардов долларов, в частности российских систем С-400, самолетов и дронов. Решение было принято после конфликта с Пакистаном и стало частью масштабной модернизации армии.

Ранее мы также информировали, что Россия и Индия ведут переговоры о возобновлении поставок сжиженного природного газа после перерыва с 2022 года. Стороны также обсуждают увеличение импорта российской нефти и расширение энергетического сотрудничества.