МЗС Індії розкритикувало допис Трампа, в якому країна названа "пекельною дірою", — Bloomberg

У Міністерстві закордонних справ Індії офіційно засудили допис президента США Дональда Трампа у його соцмережі "Truth Social", в якому він назвав країну "пекельною дірою". МЗС Індії заявило, що такі висловлювання є неприйнятними та відірваними від реальності.

Трамп опублікував стенограму ток-шоу, в якому виступав проти права на громадянство США за народженням та звинувачував іммігрантів з таких країн, як Індія та Китай, у використанні цього положення, повідомили в Bloomberg. Також стверджувалося, що індійці в американських технологічних компаніях не наймають білих американців.

"Ці зауваження явно необґрунтовані та недоречні Вони, безумовно, не відображають реальності індійсько-американських відносин, які здавна ґрунтуються на взаємній повазі та спільних інтересах", – відповів речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал.

Ці зауваження пролунали в той час, коли Вашингтон та Нью-Делі працювали над відновленням напружених відносин, на тлі переговорів щодо завершення торговельної угоди та запланованого візиту державного секретаря Марко Рубіо наступного місяця.

Протягом минулого року відносини між Індією та США залишалися нерівними, спочатку через штрафні тарифи, а потім через тісніші зв'язки президента Трампа з Пакистаном. Неодноразові заяви Трампа про те, що він посередничав у припиненні вогню між Індією та Пакистаном під час чотириденного збройного конфлікту минулого року, також не допомогли двостороннім відносинам. Нью-Делі заперечує твердження про будь-яке посередництво третьої сторони.

Трамп зробив імміграцію серйозною проблемою та у вересні видав виконавчий указ, який посилив правила, включаючи плату в розмірі 100 000 доларів США за нові візи H-1B, посилаючись на зловживання системою, яке підривало заробітну плату та можливості працевлаштування в США. Ця категорія віз широко використовується технологічними компаніями, що працюють у США, для найму, переважно, розробників програмного забезпечення з Індії.

