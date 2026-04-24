Одно из самых масштабных открытий за 30 лет: в Андах обнаружили гигантское месторождение меди, — СМИ

В Андах геологи наткнулись на одно из крупнейших за последние десятилетия месторождений меди, золота и серебра — открытие, которое уже называют потенциально стратегическим для всего мирового рынка металлов. По предварительным оценкам, речь идет о ресурсах стоимостью около 424 миллиардов долларов.

Как сообщает издание Daily Galaxy, месторождение расположено высоко в Андах, на границе Аргентины и Чили, на высоте более 4500 метров над уровнем моря. В его пределах, по данным геологической разведки, содержится около 14 миллионов тонн меди, 36 миллионов унций золота и 729 миллионов унций серебра.

Известно, что этот проект уже привлек внимание двух крупных игроков горнодобывающей отрасли — канадской Lundin Mining и международной корпорации BHP. В 2026 году они заявили о намерении инвестировать в разработку почти 18 миллиардов долларов. И если все пойдет по плану, месторождение может войти в пятерку крупнейших медных месторождений мира.

В целом, по расчетам, на пике производства шахта сможет давать около 400 тысяч тонн меди ежегодно в течение первых 25 лет. Это примерно 2% от всей мировой добычи. И что важно — даже при колебаниях цен проект остается экономически привлекательным благодаря качеству руды.

Фактически, основа месторождения — это две гигантские геологические системы: Фило-дель-Соль и Хосемария. Первая — более мощная, с миллиардами тонн медной породы, сформированной еще вследствие древних магматических процессов. Вторая — немного "скромнее" по содержанию, но все равно чрезвычайно масштабная и рентабельная. Вместе они образуют единый промышленный кластер, который позволяет оптимизировать затраты на инфраструктуру.

Отдельно стоит упомянуть о драгоценных металлах. В породе содержатся значительные запасы золота — около 19 миллионов унций. В денежном измерении это десятки миллиардов долларов, которые фактически "добавляются" к медной экономике проекта и помогают балансировать расходы даже в сложные периоды.

И все же разработку планируют запускать поэтапно, и это, по сути, одна из ключевых особенностей проекта. Сначала — строительство инфраструктуры и запуск первой очереди производства, ориентировочно в 2030 году. Затем — расширение и внедрение дополнительных технологий переработки. А уже на финальном этапе — выход на полную мощность с потенциальным объемом более 500 тысяч тонн меди в год к концу 2030-х.

Впрочем, несмотря на впечатляющие цифры, проект не выглядит простым, и самый большой вызов — это вода, поскольку, регион почти пустынный. Как говорится в статье, осадков здесь менее 100 мм в год, и природных ресурсов критически не хватает, поэтому рассматривают сложную инфраструктурную схему — опреснение морской воды на побережье Чили и ее транспортировка на сотни километров вглубь континента и на высоту более 4 тысяч метров.

Есть и другая проблема — мышьяк в руде, уровень которого настолько высок, что перед переработкой требуется отдельная очистка. Кроме того, экспертов волнует и вопрос экологии, ведь в этом регионе действуют строгие ограничения по воздействию на ледники. Как известно, именно они обеспечивают водой местные экосистемы и любое вмешательство здесь вызывает напряжение между инвесторами и экологическими организациями.

Несмотря на это, местные власти видят в проекте большой шанс для региона. Ожидаются инвестиции в инфраструктуру, развитие территорий и тысячи новых рабочих мест. Во время строительства может быть задействовано более 5 тысяч человек, а после запуска — еще несколько тысяч постоянно.

В то же время аналитики отмечают, что спрос на медь в мире стремительно растет из-за развития электромобилей, солнечной энергетики и модернизации энергосетей. В этом контексте Vicuña может стать стратегически важным проектом для обеспечения будущих поставок металла.

Сейчас проект все еще на стадии подготовки, а окончательное инвестиционное решение ожидается до конца 2026 года.

