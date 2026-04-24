Одне з наймасштабніших відкриттів за 30 років: в Андах виявили гігантське родовище міді, — ЗМІ

В Андах геологи натрапили на одне з найбільших за останні десятиліття родовищ міді, золота та срібла — відкриття, яке вже називають потенційно стратегічним для всього світового ринку металів. За попередніми оцінками, йдеться про ресурси вартістю близько 424 мільярдів доларів.

Як повідомляє видання Daily Galaxy, родовище розташоване високо в Андах, на кордоні Аргентини та Чилі, на висоті понад 4500 метрів над рівнем моря. У його межах, за даними геологічної розвідки, міститься близько 14 мільйонів тонн міді, 36 мільйонів унцій золота та 729 мільйонів унцій срібла.

Наразі відомо, що цей проєкт уже привернув увагу двох великих гравців гірничодобувної галузі — канадської Lundin Mining та міжнародної корпорації BHP. У 2026 році вони заявили про намір інвестувати в розробку майже 18 мільярдів доларів. І якщо все піде за планом, родовище може увійти до п’ятірки найбільших мідних родовищ світу.

В цілому, за розрахунками, на піку виробництва шахта зможе давати близько 400 тисяч тонн міді щороку протягом перших 25 років. Це приблизно 2% від усього світового видобутку. І що важливо — навіть при коливаннях цін проєкт залишається економічно привабливим завдяки якості руди.

Фактично, основа родовища — це дві гігантські геологічні системи: Філо-дель-Соль і Хосемарія. Перша — більш потужна, з мільярдами тонн мідної породи, сформованої ще внаслідок давніх магматичних процесів. Друга — трохи "скромніша" за вмістом, але все одно надзвичайно масштабна й рентабельна. Разом вони утворюють єдиний промисловий кластер, який дозволяє оптимізувати витрати на інфраструктуру.

Окремо варто згадати про дорогоцінні метали. У породі містяться значні запаси золота — близько 19 мільйонів унцій. У грошовому вимірі це десятки мільярдів доларів, які фактично "додаються" до мідної економіки проєкту й допомагають балансувати витрати навіть у складні періоди.

Та все ж розробку планують запускати поетапно, і це, по суті, одна з ключових особливостей проєкту. Спочатку — будівництво інфраструктури та запуск першої черги виробництва, орієнтовно у 2030 році. Потім — розширення та впровадження додаткових технологій переробки. А вже на фінальному етапі — вихід на повну потужність із потенційним обсягом понад 500 тисяч тонн міді на рік до кінця 2030-х.

Втім, попри вражаючі цифри, проєкт не виглядає простим, і найбільший виклик — це вода, оскільки, регіон майже пустельний. Як йдеться в статті, опадів тут менше 100 мм на рік, і природних ресурсів критично не вистачає, тому розглядають складну інфраструктурну схему — опріснення морської води на узбережжі Чилі та її транспортування на сотні кілометрів углиб континенту й на висоту понад 4 тисячі метрів.

Є й інша проблема — миш’як у руді, рівень якого настільки високий, що перед переробкою потрібне окреме очищення. Крім того, експертів хвилює й питання екології, адже в цьому регіоні діють суворі обмеження щодо впливу на льодовики. Як відомо, саме вони забезпечують водою місцеві екосистеми і будь-яке втручання тут викликає напругу між інвесторами та екологічними організаціями.

Попри це, місцева влада бачить у проєкті великий шанс для регіону. Очікуються інвестиції в інфраструктуру, розвиток територій і тисячі нових робочих місць. Під час будівництва може бути задіяно понад 5 тисяч людей, а після запуску — ще кілька тисяч постійно.

Водночас пналітики відзначають, що попит на мідь у світі стрімко зростає через розвиток електромобілів, сонячної енергетики та модернізацію енергомереж. У цьому контексті Vicuña може стати стратегічно важливим проєктом для забезпечення майбутніх поставок металу.

Зараз проєкт усе ще на стадії підготовки, а остаточне інвестиційне рішення очікується до кінця 2026 року.

