Германия отправляет флот для разминирования Ормузского пролива, — Bloomberg

Германия начала подготовку военно-морских сил к возможному развертыванию в районе Ормузского пролива. Берлином рассматривается международная миссия по обеспечению безопасности судоходства.

Речь идет о предварительном размещении кораблей в Средиземном море, чтобы в случае принятия политического решения быстро присоединиться к операции в стратегически важном регионе, сообщило информационное агентство Bloomberg 25 апреля.

"Мы развернем минный тральщик в Средиземном море и обеспечим его командным и снабженческим судном", — заявил министр обороны Германии Борис Писториус изданию Rheinische Post. Он не уточнил, когда запланировано отплытие этих двух судов.

Писториус отметил, что прекращение боевых действий в регионе является обязательным условием для любого развертывания немецких войск. Он также отметил, что такое развертывание будет допустимым только при условии одобрения парламентом.

"Чтобы сэкономить время, мы решили развернуть части немецких подразделений в Средиземноморье на ранней стадии, чтобы после утверждения мандата мы не теряли много времени", — сказал Писториус.

Канцлер Фридрих Мерц ранее предположил, что Германия могла бы принять участие в международной военной миссии по безопасности судоходства в Ормузском проливе, но сначала для этого понадобится международный мандат. Чиновники дали понять, что немецкая армия может предоставить минные тральщики, судно сопровождения и воздушную разведку.

"Наш флот действительно хорошо умеет обнаруживать и обезвреживать мины. Мы могли бы сделать это, чтобы способствовать свободному и безопасному судоходству и навигации в Ормузском проливе. Чтобы оказать поддержку там, мы временно сократим наши обязательства в других местах разумным образом и в координации с нашими партнерами", — добавил Писториус.

Министерство обороны Германии отдельно заявило, что развернутый минный тральщик называется Fulda.

Напомним, что Иран пригрозил повредить подводные интернет-кабели в Ормузском проливе, через которые проходит значительная часть глобального трафика между Европой, Азией и Ближним Востоком. В случае их повреждения возможны масштабные перебои со связью и серьезные экономические последствия.

Ранее мы также информировали, что США готовят сценарии ударов по Ирану в случае срыва перемирия в Ормузском проливе. Напряжение в регионе возросло после блокирования судоходства и атак на корабли.