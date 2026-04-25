Німеччина відправляє флот для розмінування Ормузької протоки, — Bloomberg

Німеччина почала підготовку військово-морських сил до можливого розгортання в районі Ормузької протоки. Берліном розглядається міжнародна місія із забезпечення безпеки судноплавства.

Йдеться про попереднє розміщення кораблів у Середземному морі, щоб у разі ухвалення політичного рішення швидко долучитися до операції в стратегічно важливому регіоні, повідомило інформаційне агентство Bloomberg 25 квітня.

"Ми розгорнемо мінний тральщик у Середземному морі та забезпечимо його командним і постачальним судном", — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виданню Rheinische Post. Він не уточнив, коли заплановано відплиття цих двох суден.

Пісторіус наголосив, що припинення бойових дій у регіоні є обов'язковою умовою для будь-якого розгортання німецьких військ. Він також зазначив, що таке розгортання буде допустимим лише за умови схвалення парламентом.

"Щоб заощадити час, ми вирішили розгорнути частини німецьких підрозділів у Середземномор’ї на ранній стадії, щоб після затвердження мандату ми не втрачали багато часу", — сказав Пісторіус.

Канцлер Фрідріх Мерц раніше припустив, що Німеччина могла б взяти участь у міжнародній військовій місії з безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, але спочатку для цього знадобиться міжнародний мандат. Урядовці дали зрозуміти, що німецька армія може надати мінні тральщики, судно супроводу та повітряну розвідку.

"Наш флот справді добре вміє виявляти та знешкоджувати міни. Ми могли б зробити це, щоб сприяти вільному та безпечному судноплавству та навігації в Ормузькій протоці. Щоб надати підтримку там, ми тимчасово скоротимо наші зобов’язання в інших місцях у розумний спосіб та у координації з нашими партнерами", – додав Пісторіус.

Міністерство оборони Німеччини окремо заявило, що розгорнутий мінний тральщик називається Fulda.

Нагадаємо, що Іран пригрозив пошкодити підводні інтернет-кабелі в Ормузькій протоці, через які проходить значна частина глобального трафіку між Європою, Азією та Близьким Сходом. У разі їхнього пошкодження можливі масштабні перебої зі зв’язком і серйозні економічні наслідки.

Раніше ми також інформували, що США готують сценарії ударів по Ірану у разі зриву перемир’я в Ормузькій протоці. Напруження в регіоні зросло після блокування судноплавства та атак на кораблі.