Капсула взлетела в воздух: в Испании во время фестиваля оборвался трос аттракциона с людьми, есть пострадавшие (видео)

В испанской Севилье во время весеннего фестиваля Feria de Abril внезапно оборвался трос аттракциона-катапульты, где в то время находились люди.

В момент, когда случился инцидент, капсула с людьми как раз находилась в воздухе, раскачивая людей высоко над поверхностью. Об этом случае сообщило 25 апреля издание Daily Mail.

Происшествие произошло на аттракционе типа катапульты Steel Max, поднимающем капсулу с людьми внутри на высоту до 90 метров.

Когда пассажиров раскачивало по кругу, трос внезапно оборвался, и капсула на большой скорости полетела вниз. Перед окончательным падением она стукнулась об одну из опор, на которую был закреплен трос. Очевидцы возле аттракциона в этот момент начали шокировано восклицать: "Боже мой".

На видеоролике, который распространили в сети, видно людей, лежащих на земле возле аттракциона, ожидая прибытия медиков.

Відео дня

Всего пострадали в результате инцидента четыре человека, среди которых — двое детей. Двум пострадавшим оказали помощь непосредственно на месте, в то время как территорию вокруг аттракциона ограничили пожарные. Причины, по которым мог произойти инцидент, пока не разглашаются, продолжается расследование.

Это событие произошло во время фестиваля, на котором люди отмечают андалузскую культуру музыкой, танцами и традиционными нарядами.

Стоит отметить, что подобный случай произошел в июле 2025 года в Саудовской Аравии. Издание Khaleej Times рассказывало, что в аттракционе типа "360 градусов" центральная металлическая конструкция внезапно сломалась, из-за чего он рухнул вместе с людьми и более 20 посетителей парка развлечений получили ранения.

