Капсула злетіла у повітря: в Іспанії під час фестивалю обірвався трос атракціона з людьми, є постраждалі (відео)

В іспанській Севільї під час весняного фестивалю Feria de Abril раптово обірвався трос атракціону-катапульти, де у той час перебували люди.

У момент, коли трапився інцидент, капсула з людьми саме перебувала у повітрі, розгойдуючи людей високо над поверхнею. Про цей випадок повідомило 25 квітня видання Daily Mail.

Подія сталася на атракціоні типу катапульти Steel Max, що підіймає капсулу з людьми усередині на висоту до 90 метрів.

Коли пасажирів розгойдувало по колу, трос раптово обірвався, і капсула на великій швидкості полетіла додолу. Перед остаточним падінням вона стукнулася об одну з опор, на яку був закріплений трос. Очевидці біля атракціону у цей момент почали шоковано вигукувати: "Боже мій".

На відеоролику, що поширили у мережі, видно людей, що лежать на землі біля атракціону, чекаючи на прибуття медиків.

Загалом постраждали внаслідок інциденту четверо людей, серед яких — двоє дітей. Двом постраждалим надали допомогу безпосередньо на місці, у той час як територію довкола атракціону обмежили пожежники. Причин, через які міг статися інцидент, наразі не розголошують, триває розслідування.

Ця подія сталася під час фестивалю, на якому люди відзначають андалузьку культуру музикою, танцями та традиційним вбранням.

Варто зазначитити, що подібний випадок стався у липні 2025 у Саудівській Аравії. Видання Khaleej Times розповідало, що в атракціоні типу "360 градусів" центральна металева конструкція раптово зламалася, через що він рухнув разом із людьми і понад 20 відвідувачів парку розваг зазнали поранень.

Раніше в Одесі люди застрягли на атракціоні заввишки 60 метрів через відключення світла: у мережі показали кадри.