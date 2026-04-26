Скандал в Риме: во время манифестации неизвестные напали на людей с украинскими флагами (видео)

В Италии отмечали 81-годовщину освобождения от нацистско-фашистской оккупации. В Риме неизвестные напали на участников, которые вышли на манифестацию с украинскими флагами.

В субботу, 25 апреля, в итальянской столице Риме фиксировались нападения на участников массовых мероприятий, которые вышли на митинги с флагами Украины. Об этом информирует канал Lo Speciale Giornale.

Полиция, как отмечается, отреагировала на нападения. Некоторые митингующие нуждались в помощи медиков.

Реакция посольства Украины

Сегодня украинский флаг является символом борьбы за свободу, независимость, демократию и человеческие жизни, отметили в украинском посольстве, добавив, что агрессия и дискриминация против лиц с украинскими флагами абсолютно неприемлемы.

"Насилие против тех, кто противостоит ежедневным убийствам невинных людей, депортации детей и попыткам России уничтожить независимое государство и его народ, вызывает глубокое возмущение и полное непонимание", — отметили в Посольстве Украины в Италии.

В то же время дипломаты выразили благодарность итальянцам, которые поддерживают Украину и украинский народ в борьбе за жизнь и будущее.

Как отреагировали итальянские власти

Премьер Италии Джорджа Мелони осудила агрессивные действия против людей с украинскими флагами. Она отметила, что во время массовых мероприятий произошли нападения на представителей народа, который борется за свою свободу.

Глава итальянского правительства также перечислила некоторые нарушения, которые были замечены на массовых мероприятиях. В частности, агрессивно настроенные участники процессии заставили покинуть шествие участников т.н. "Еврейской бригады", которая участвовала в освобождении Италии в составе британской армии в 1945 году.

"Если это те, кто утверждает, что защищает свободу и демократию, я бы сказала, что у нас есть проблема", — заключила Мелони.

Напомним, львовская метал-группа "1914" попала в неприятную ситуацию в Италии. Финансовая полиция конфисковала средства, которые музыканты собрали на нужды Вооруженных сил Украины во время концерта.

Также Фокус писал, что суд по делам несовершеннолетних итальянского города Лечче принял решение об усыновлении украинского ребенка иностранными гражданами. При этом мать ребенка жива и не лишена родительских прав, а отец числится пропавшим без вести на фронте.