Проверяли как "криминальную элиту": в Италии оштрафовали украинскую метал-группу за донаты для ВСУ

Музыканты пытались объяснить полиции Италии, что деньги предназначены на закупку дронов, медицинских средств или автомобиля, но этот факт изменил их мнение.

Музыканты львовской метал-группы "1914" попали в неприятную ситуацию в Италии. Финансовая полиция конфисковала у них средства, которые музыканты собрали на нужды Вооруженных сил Украины во время их концерта. Об этом говорится в заметке группы в соцсети.

Участники группы рассказали, что во время выезда из страны их группу проверяла финансовая полиция. По их словам, проверка была придирчивая так "будто мы какая-то криминальная элита". А все потому, что полицейским не понравилось то, что деньги наличными, собранные на нужды ВСУ, лежали в одной коробке. Музыканты уверяют, что не превышали разрешенных лимитов декларирования и "не нарушали ни одного закона".

"Мы перевозили пожертвования для армии — деньги, которые мы собираем во время тура. И это не понравилось офицерам, потому что наличные хранились вместе в одной коробке. Хотя мы не превышали лимитов декларирования на человека и не нарушали никаких законов, итальянская финансовая полиция решила иначе и оштрафовала и нас, и деньги", — говорится в заявлении группы.

Украинская группа получила штраф в Италии Фото: Скриншот

Также они пытались объяснить, куда пойдут собранные средства во время концерта, но это не помогло изменить ситуацию. Итальянская Финансовая гвардия конфисковала собранные 4800 евро в качестве штрафа.

"Мы надеемся, что 4800 евро, которые у нас изъяла Guardia di Finanza, помогут им уверенно продолжать свою работу и чувствовать удовлетворение. Но я хочу, чтобы вы знали — ваши люди абсолютно, черт возьми, не правы", — добавили в группе.

