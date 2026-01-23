Решетник рассказал, куда "исчезла" машина для ВСУ, на которую донатили: детали скандала

Украинский телеведущий Григорий Решетник ответил на упреки в хищении средств со сбора для ВСУ. Недавно разгорелся скандал, ведь машина, на которую собирали средства, "каталась" по Киеву.

Решетник на днях сообщил, что авто уже на фронте и помогает выполнять боевые задачи нашим защитникам. А 22 января ведущий по-другому прокоммуницировал ситуацию в Threads.

Григорий Решетник ответил на обвинения

"Последние недели я проводил собственное расследование. Вывод следующий — меня таки дезинформировали. Авто долгое время находилось в Киеве, а не по месту назначения. Я этого не знал от слова совсем!" — начал Григорий.

Телеведущий напомнил, что летом 2025 года жена одного военнослужащего попросила поддержать сбор для подразделения, в котором служил ее муж. Им для срочного приобретения машины не хватало 80 тысяч грн.

"Поскольку, у нас не было оснований ранее сомневаться в достоверности информации, предоставленной Дарьей, мы решили помочь. С банки сняли 80 тыс. грн. Но на момент пересчета нам уточнили, что сумма уменьшилась до 78 тыс. грн (2 тыс. грн находятся на счету, предназначенном для нужд ВСУ)", — написал Григорий.

Вместе с основным донатором они передали машину военнослужащему Мурату 19 июня 2025 года. Но документами о передаче авто занимались те, кто организовал основной сбор.

"С момента передачи авто я не виделся и не общался с Муратом, не отслеживал место пребывания авто. Я привык доверять людям. Отмечу, что мы не кумовья, не сваты, не братья. Знакомы по футбольной секции наших сыновей", — отметил Решетник.

Григорий отметил, что сейчас авто уже в подразделении и проходит процесс официального оформления его на учет в ВСУ, который может занять до 2 месяцев.

"Иногда я был слишком эмоциональным в реакции на ситуацию, потому что сталкиваюсь с таким впервые и надеюсь, что в последний раз!" — добавил шоумен.

Реакция сети

В комментариях украинцы не слишком поверили в слова Решетника, некоторые отметили, что нужно было сразу прозрачно коммуницировать:

"Почему мне кажется, что это сообщение написано только для того, чтобы максимально снять с себя ответственность? Резкое изменение позиции в треугольнике Карпмана очень бросается в глаза. А все почему? Потому что к жертве совсем другое отношение и обычно 0 вопросов. Браво, Гриша. Не верю ни одному слову".

"Главное в любом расследовании не выйти на себя".

"Выглядит так же жалко, как и ваша защита диссертации. Почему люди в благодарностях расплылись я не понимаю".

"Не набрасывайтесь. Попробуйте вести здоровую коммуникацию".

"Многие проблемы в этой ситуации сложились из-за отсутствия прозрачной коммуникации. Мы будем контролировать передачу машины и со своей стороны, потому что есть ощущение, что Вас снова обманывают, ведь авто не ставится на учет 2 месяца".

Скандал со сбором средств

В июне 2025 года семья Решетников объявила сбор средств на автомобиль для 241 бригады ВСУ. Уже в конце декабря украинцы публично обратились к ним с вопросами о финансовой отчетности: какая именно сумма была собрана, куда пошли средства, кто является конечным получателем автомобиля и почему отсутствуют чеки и акты покупки.

Григорий сообщил, что с банковской карты было снято 80 тысяч гривен, впоследствии уточнив сумму до 78 тысяч гривен.

В начале января 2026 года пользователи соцсетей опубликовали фото и видео, которые свидетельствуют, что автомобиль с октября длительное время находился в Киеве, а не в зоне боевых действий.

