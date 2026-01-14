Решетник ответил на обвинения в хищении денег со сборов: все подробности

Украинский телеведущий Григорий Решетник вышел на связь после обвинений в его сторону о якобы хищениях на сборах для ВСУ и других благотворительных нужд.

Шоумен после громкого скандала в сети сделал заявление в своем Threads. Решетник прямо не отрицал обвинения, однако отметил, что ему нужно время кое-что тщательно допроверить.

Решетник ответил на обвинения

Ведущий шоу "Холостяк" поблагодарил на неравнодушие людей и их комментарии.

"Я сам максимально включаюсь, в том числе эмоционально, когда речь идет о поддержке войска. Так было и в этот раз, когда благодаря вашей поддержке и донатам, мы помогали закрывать дружеский сбор на авто. В последние дни, благодаря вашим комментариям, я понял, что не знал всех ответов на важные вопросы. Получил досадный, но крайне необходимый урок о важности прозрачного контроля", — написал Григорий.

Ведущий добавил, что связывался с мужчиной, у которого авто, на которое собирала средства община.

"Он сообщил, что машину ремонтировал и она на следующей неделе вернется в зону боевых действий, где и должна помогать эффективно выполнять задачи. Я жду четкой отчетности по ее расположению не позднее этого срока и обязательно проинформирую вас, с подтверждениями фото/видео и документальными, конечно, непосредственно из части", — заявил Решетник.

Кроме этого, шоумен прокомментировал обвинения относительно сбора на "Охматдет" после обстрела россиян в июле 2024 года.

"Действительно, средства на Охматдет направлялись не через счет Фонда, а из нашей банки. Мы сразу публиковали эту отчетность, но сейчас, очевидно, стоит о ней напомнить. И еще раз поблагодарить каждого и каждой из вас, что поддержали тогда Охматдет и детей, которые так в этом нуждались", — написал телеведущий.

Григорий Решетник ответил на обвинения Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях люди массово выражают свое недовольство такой коммуникацией Решетника и вообще непрозрачностью ситуации:

"То есть столько времени молчания, чтобы потом написать абстрактный пост, учитывая количество вопросов и несостыковок в глазах общества?".

"Человек на 80% состоит из воды. Этот пост — на 100%".

"Есть еще вопрос, машина не была же в ремонте. Мурат сказал, что бригада на ротации, а потом вам что машина на ремонте? А Дарья сказала, что были проблемы с переоформлением. Так кто из вас говорит правду? Почему если был ремонт, то машина стояла в ЖК и использовалась в гражданских целях?".

"Да, а почему если вы такой чувствительный и ваша жена, баните военных? @grisha_reshetnik можете объяснить? Чтобы я как военный публично мог это написать у себя?".

Скандал со сбором средств

В июне 2025 года Решетники объявили сбор средств на автомобиль для 241 бригады ВСУ.

В конце декабря пользователи соцсетей публично обратились к семье Решетников с вопросами о финансовой отчетности: какая именно сумма была собрана, куда пошли средства, кто является конечным получателем автомобиля и почему отсутствуют чеки и акты покупки. В комментариях Григорий сообщил, что с банковской карты было снято 80 тысяч гривен, впоследствии уточнив сумму до 78 тысяч гривен, объяснив разницу банковской комиссией.

В начале января 2026 года пользователи соцсетей обнародовали фото и видео, свидетельствующие, что автомобиль, приобретенный в рамках сбора, с октября длительное время находился в Киеве, а не в зоне боевых действий.

В то же время, по утверждению участников обсуждения, общине так и не предоставили полного финансового отчета.

