В сети скандал из-за сбора для ВСУ, который делал Григорий Решетник: все детали (фото)

В соцсетях продолжается масштабная дискуссия вокруг публичного сбора средств на нужды ВСУ, к которому в 2025 году были привлечены телеведущий и блогер Григорий Решетник и его жена Кристина Решетник. Причиной резонанса стало отсутствие полной и понятной отчетности за сбор на автомобиль для военных, на фоне активной демонстрации богатого образа жизни во время войны.

Фокус рассказывает о ситуации со сбором, который делали Решетники и все детали, которые известны на эту тему

Сбор средств на ВСУ

В июне 2025 года в соцсетях объявили сбор средств на автомобиль для 241 бригады ВСУ, которая, по заявлениям организаторов, выполняла боевые задачи на Запорожском направлении. Сбор сопровождался публичными сообщениями, видео и заявлениями о приобретении и передаче автомобиля военным, после чего он был объявлен закрытым.

В конце декабря 2025 года пользователи соцсетей публично обратились к семье Решетников с вопросами о финансовой отчетности: какая именно сумма была собрана, куда пошли средства, кто является конечным получателем автомобиля и почему отсутствуют чеки и акты покупки. В комментариях Григорий Решетник сообщил, что с банковской карты было снято 80 тысяч гривен, впоследствии уточнив сумму до 78 тысяч гривен, объяснив разницу банковской комиссией.

В то же время служба поддержки Monobank опровергла информацию о наличии комиссии для подобных переводов. После повторных вопросов по отчетности и расхождений в суммах коммуникация со стороны организаторов сбора фактически прекратилась. Часть пользователей была заблокирована или лишена возможности оставлять комментарии.

Решетников обвинили в непрозрачности относительно сбора Фото: Threads

Что на самом деле

К обсуждению присоединилась жена военнослужащего из 241 бригады, которая заявила, что автомобиль был приобретен для ее мужа. В то же время в публичном пространстве появились взаимоисключающие объяснения относительно подразделения, которое пользуется автомобилем, и его фактического назначения. В начале января 2026 года пользователи соцсетей обнародовали фото и видео, свидетельствующие, что автомобиль, приобретенный в рамках сбора, с октября длительное время находился в Киеве, а не в зоне боевых действий.

Только после длительного публичного давления показали акт приема-передачи транспортного средства. В то же время, по утверждению участников обсуждения, общине так и не предоставили полного финансового отчета: чеков, договоров покупки или детального движения средств за весь период сбора.

Часть сообщения anastasiia.shv в Threads Фото: Threads

Повторное обсуждение

Новый виток возмущения возник после публикаций Кристины Решетник в январе 2026 года с отдыха в Буковеле. В сообщениях говорилось об участии в масштабных мероприятиях, открытии большого гостиничного комплекса и сборе миллионов гривен на нужды ВСУ. Именно эти публикации вызвали волну комментариев с вопросами о незакрытой истории с отчетностью за предыдущий сбор.

Пользователи соцсетей обратили внимание на контраст между отсутствием ответов о потраченных донатах и демонстративными публикациями с празднованиями и отдыхом во время войны. В комментариях массово появлялись вопросы "где отчет?" и замечания о том, что публичные лица, привлекающие средства граждан, должны нести повышенную ответственность за прозрачность и тон коммуникации.

Участники дискуссии отмечают, что речь идет не о запрете на частную жизнь или отдых, а о базовом требовании прозрачности и уважения к донорам. По их словам, именно отсутствие отчетности и игнорирование запросов, на фоне публичной демонстрации достатка, стали главным фактором общественного возмущения.

Решетники активно отдыхают в дорогих местах во время войны и транслируют это в соцсетях Фото: Threads Возмущенные пользователи Фото: Threads

Реакции людей

"Я в тихом шоке, они реально забили на людей думая, что и так сойдет. Я правильно понимаю, что машину передали 24 августа, а уже с октября она просто катается с Муратиком по Киеву? Попахивает разводом на машину";

"Люди отдают последнее, отказывают себе во многих вещах, а эти ездят на курорты в Буковель и быкуют к людям, когда их просишь-молишь предоставить информацию. Какой-то сюр";

"Эта сага со сбором оказалась интереснее, чем "Холостяк";

"Нравится, как они типа "от семьи" отправили эти деньги, а на самом деле с донатов";

"Это же какими моральными уродами надо быть, чтобы делать виноватых людей, которые просто хотят быть уверенными, что сбор действительно пошел для войска на фронт. Насколько надо считать людей тупыми, чтобы еще так уверенно выставлять себя правыми во всем и так свысока разговаривать, как будто не они сейчас "украли деньги у этих людей", по другому не назвать, пока не будет доказано обратное. Когда нечего скрывать — так себя не ведут. А сейчас мы видим, как пытаются выкрутиться, что приводит к логической мысли — мошенники".

