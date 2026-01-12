У мережі скандал через збір для ЗСУ, який робив Григорій Решетнік: усі деталі (фото)

У соцмережах триває масштабна дискусія довкола публічного збору коштів на потреби ЗСУ, до якого у 2025 році були залучені телеведучий і блогер Григорій Решетнік та його дружина Христина Решетнік. Причиною резонансу стала відсутність повної та зрозумілої звітності за збір на автомобіль для військових, на тлі активної демонстрації заможного способу життя під час війни.

Фокус розповідає про ситуацію зі збором, який робили Решетніки та всі деталі, які відомі на цю тему.

Збір коштів на ЗСУ

У червні 2025 року в соцмережах оголосили збір коштів на автомобіль для 241 бригади ЗСУ, яка, за заявами організаторів, виконувала бойові завдання на Запорізькому напрямку. Збір супроводжувався публічними дописами, відео та заявами про придбання й передачу автомобіля військовим, після чого його було оголошено закритим.

Наприкінці грудня 2025 року користувачі соцмереж публічно звернулися до родини Решетніків із запитаннями про фінансову звітність: яку саме суму було зібрано, куди пішли кошти, хто є кінцевим отримувачем автомобіля та чому відсутні чеки й акти купівлі. У коментарях Григорій Решетнік повідомив, що з банківської картки було знято 80 тисяч гривень, згодом уточнивши суму до 78 тисяч гривень, пояснивши різницю банківською комісією.

Водночас служба підтримки Monobank спростувала інформацію про наявність комісії для подібних переказів. Після повторних запитань щодо звітності та розбіжностей у сумах комунікація з боку організаторів збору фактично припинилася. Частину користувачів було заблоковано або позбавлено можливості залишати коментарі.

Решетніків звинуватили в непрозорості щодо збору Фото: Threads

Що насправді

До обговорення долучилася дружина військовослужбовця з 241 бригади, яка заявила, що автомобіль було придбано для її чоловіка. Водночас у публічному просторі з’явилися взаємовиключні пояснення щодо підрозділу, який користується автомобілем, і його фактичного призначення. На початку січня 2026 року користувачі соцмереж оприлюднили фото й відео, які свідчать, що автомобіль, придбаний у межах збору, з жовтня тривалий час перебував у Києві, а не в зоні бойових дій.

Лише після тривалого публічного тиску показали акт прийому-передачі транспортного засобу. Водночас, за твердженням учасників обговорення, громаді так і не надали повного фінансового звіту: чеків, договорів купівлі чи детального руху коштів за весь період збору.

Частина допису anastasiia.shv в Threads Фото: Threads

Повторне обговорення

Новий виток обурення виник після публікацій Христини Решетнік у січні 2026 року з відпочинку в Буковелі. У дописах ішлося про участь у масштабних заходах, відкриття великого готельного комплексу та збір мільйонів гривень на потреби ЗСУ. Саме ці публікації викликали хвилю коментарів із запитаннями про незакриту історію зі звітністю за попередній збір.

Користувачі соцмереж звернули увагу на контраст між відсутністю відповідей щодо витрачених донатів і демонстративними публікаціями зі святкувань та відпочинку під час війни. У коментарях масово з’являлися запитання "де звіт?" та зауваження про те, що публічні особи, які залучають кошти громадян, мають нести підвищену відповідальність за прозорість і тон комунікації.

Учасники дискусії наголошують, що йдеться не про заборону на приватне життя чи відпочинок, а про базову вимогу прозорості та поваги до донорів. За їхніми словами, саме відсутність звітності й ігнорування запитів, на тлі публічної демонстрації достатку, стали головним чинником суспільного обурення.

Решетніки активно відпочивають в дорогих місцях під час війни і транслюють це в соцмережах Фото: Threads Обурені користувачі Фото: Threads

Реакції людей

"Я в тихому шоці, вони реально забили на людей думаючи, що і так зійде. Я правильно розумію, що машину передали 24 серпня, а вже зі жовтня вона просто катається з Муратиком по Києві? Попахує розводом на машину";

"Люди віддають останнє, відмовляють собі у багатьох речах, а ці їздять на курорти в Буковель і бикують до людей, коли їх просиш-молиш надати інформацію. Якийсь сюр";

"Ця сага зі збором виявилась цікавішою, ніж "Холостяк";

"Подобається, як вони типу "від родини" відправили ці гроші, а насправді з донатів";

"Це ж якими моральними уродами треба бути, щоб робити винних людей, які просто хочуть бути впевненими, що збір справді пішов для війська на фронт. Наскільки треба вважати людей тупими, щоб ще так впевнено виставляти себе правими у всьому і так зверхньо розмовляти, наче не вони зараз "вкрали гроші у цих людей", по іншому не назвати, поки не буде доказано зворотнє. Коли немає що скривати — так себе не ведуть. А зараз ми бачимо, як намагаються викрутитися, що призводить до логічної думки — шахраї".

Скандал не вщухає, однак Григорій Решетнік наразі не давав нових коментарів щодо ситуації.

