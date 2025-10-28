Решетники, воспитывающие троих сыновей, подогрели слухи о пополнении в семье (фото)

В сети ходят слухи о возможной беременности жены ведущего "Холостяка" Григория Решетника. Звездная семья уже воспитывает троих сыновей.

Кристина Решетник опубликовала фото, на которых она держит руку возле живота. Супруги воспитывают троих детей, но предположения подписчиков не комментируют.

"Один из секретов отношений тех, кто 17 лет в паре — нам всегда интересно друг с другом. И настоящая магия в мелочах, которые не купишь: когда он помнит, какой ты любишь чай; когда слушает, даже если ты снова "просто рассказываешь"; когда обнимает так, что мир становится тише; когда рядом не по долгу, а по желанию. Настоящий подарок — это быть рядом со своим человеком", — написала блогер и показала романтические кадры.

Звездная пара позировала в окружении множества букетов розовых роз, что еще больше подогрело слухи о беременности девочкой.

Григорий и Кристина Решетники Фото: Instagram

Кристина Решетник беременна?

В комментариях украинцы начали активно поздравлять пару с вероятным будущим пополнением в семье, пока сами Кристина и Григорий молчат:

"Неужели наконец-то будет девочка??? Миллион розовых роз, розовое платьице, маленький животик и невероятно счастливые вы!".

"Это все в честь девочки. Розовые розы, сияющие лица. Наконец-то!!!".

"Кристина, заметила ручки возле животика на фото. Вы в ожидании?".

"Ну это явно уже судя по фото можно понять, что Вы в ожидании! Если это действительно так, поздравляю!!! Такие родители действительно пример для своих детишек!!!".

"Я думаю, что Вы, Кристина, беременна!".

Кристина Решетник подогрела слухи о беременности Фото: Instagram

Были и украинцы, которые обратили внимание на неуместность таких трат на цветы, которые через несколько дней завянут:

"Ужасная расточительность. Это не желчь, это действительно очень обидно...".

"В такое время как сейчас в Украине это неуместно, люди без жилья остаются каждый день, мужчины погибают, сидят в окопах, а тут такие картинки, противно".

Интересно, что блогер Богдан Беспалов 28 октября написал: "Поздравляем Кристину Решетник с будущим пополнением в семье".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сыновья Григория и Кристины Решетник учатся в Новопечерской школе, которая считается одной из самых престижных в Киеве.

Григорий Решетник отказывается выезжать из Украины во время войны.

Кроме того, ведущий "Холостяка" отдохнул в Доминикане, но не афишировал это в соцсетях.