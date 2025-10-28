Решетніки, які виховують трьох синів, підігріли чутки про поповнення в сімʼї (фото)

У мережі ширяться чутки про можливу вагітність дружини ведучого "Холостяка" Григорія Решетніка. Зіркова родина вже виховує трьох синів.

Христина Решетнік опублікувала фото, на яких вона тримає руку біля живота. Подружжя виховує трьох дітей, але припущення підписників не коментує.

"Один із секретів стосунків тих, хто 17 років в парі — нам завжди цікаво одне з одним. І справжня магія в дрібницях, які не купиш: коли він пам’ятає, який ти любиш чай; коли слухає, навіть якщо ти знову "просто розповідаєш"; коли обіймає так, що світ стає тихішим; коли поруч не через обов’язок, а через бажання. Справжній подарунок — це бути поруч з своєю людиною", — написала блогерка та показала романтичні кадри.

Зіркова пара позувала в оточенні багатьох букетів рожевих троянд, що ще більше підігріло чутки про вагітність дівчинкою.

Григорій та Христина Решетніки Фото: Instagram

Христина Решетнік вагітна?

У коментярях українці почали активно вітати пару з ймовірним майбутнім поповненням у родині, поки самі Христина та Григорій мовчать:

"Невже нарешті буде дівчинка??? Мільйон рожевих троянд, рожеве платтячко, маленький животик та неймовірно щасливі ви!".

"Це все в честь дівчинки. Рожеві троянди, сяючі обличчя. Нарешті!!!".

"Христино, помітила ручки біля животику на фото. Ви в очікуванні?".

"Ну це явно вже судячи з фото можна зрозуміти, що Ви при надії! Якщо це дійсно так, вітаю!!! Такі батьки дійсно приклад для своїх діточок!!!".

"Я думаю, що Ви, Крістіна, вагітна!".

Христина Решетнік підігріла чутки про вагітність Фото: Instagram

Були й українці, які звернули увагу на недоречність таких витрат на квіти, які за кілька днів завʼянуть:

"Страшенне марнотратство. Це не жовч, це справді дуже прикро…".

"В такий час як зараз в Україні це недоречно, люди без житла лишаються кожного дня, чоловіки гинуть, сидять в окопах, а тут такі картинки, гидко".

Цікаво, що блогер Богдан Беспалов 28 жовтня написав: "Вітаємо Христину Решетник з майбутнім поповненням в сімʼї".

