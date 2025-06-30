"Втратимо майбутнє": багатодітний батько Решетнік заговорив про масовий виїзд українців за кордон
Відомий український телеведучий Григорій Решетнік категорично відмовляється виїжджати з України під час війни, попри занепокоєння щодо безпеки своїх трьох неповнолітніх синів.
Обличчя телеканалу "СТБ" дав однозначну відповідь на питання про можливий виїзд за кордон під час війни. Він зазначив у своєму Instagram, що залишається в Україні навіть у критичних ситуаціях.
Григорій та його дружина Христина постійно хвилюються за безпеку дітей та спускаються в укриття під час повітряних тривог.
"Ні, я не розглядаю [варіант виїзду за кордон]. Хочу жити на рідній землі — тут наша сила. За ці роки ситуації були критичніші не придумаєш, але ми, українці, вистояли, зберегли державність і продовжуємо боротися всіма силами", — прокоментував ведучий.
Решетнік переконаний, що масовий виїзд українців з країни може мати катастрофічні наслідки для майбутнього держави.
"Якщо всі виїдуть — ми втратимо своє майбутнє на століття, а, можливо, й назавжди. Тому борімося та поборемо", — наголосив він.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- У медіа з’явилася інформація, що Христину Решетнік разом із дітьми не пропустили через польсько-український кордон. Причиною стала зміна правил виїзду за межі країни.
- Тим часом стало відомо, що телеведучий провів відпустку в Домінікані, однак не ділився цим у соцмережах. За словами Григорія, він вирішив не публікувати кадри з відпочинку, аби не засмучувати тих, хто наразі не має змоги подорожувати.
Окрім того, Решетнік розповів про те, що окрім шоу "Холостяк", він отримує зарплату завдяки викладанню в Київському університеті культури та мистецтв. Водночас він додав, що цих коштів йому не вистачає навіть на покриття комуналки.