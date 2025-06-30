"Потеряем будущее": многодетный отец Решетник заговорил о массовом выезде украинцев за границу

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник категорически отказывается выезжать из Украины во время войны, несмотря на беспокойство о безопасности своих трех несовершеннолетних сыновей.

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Лицо телеканала "СТБ" дал однозначный ответ на вопрос о возможном выезде за границу во время войны. Он отметил в своем Instagram, что остается в Украине даже в критических ситуациях.

Григорий и его жена Кристина постоянно волнуются за безопасность детей и спускаются в укрытие во время воздушных тревог.

"Нет, я не рассматриваю [вариант выезда за границу]. Хочу жить на родной земле — здесь наша сила. За эти годы ситуации были критичнее не придумаешь, но мы, украинцы, выстояли, сохранили государственность и продолжаем бороться всеми силами", — прокомментировал ведущий.

Григорий Решетник высказался об идее выезда за границу Фото: Instagram

Решетник убежден, что массовый выезд украинцев из страны может иметь катастрофические последствия для будущего государства.

"Если все уедут — мы потеряем свое будущее на века, а, возможно, и навсегда. Поэтому давайте бороться и победим", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В медиа появилась информация, что Кристину Решетник вместе с детьми не пропустили через польско-украинскую границу. Причиной стало изменение правил выезда за пределы страны.

Между тем стало известно, что телеведущий провел отпуск в Доминикане, однако не делился этим в соцсетях. По словам Григория, он решил не публиковать кадры с отдыха, чтобы не огорчать тех, кто сейчас не имеет возможности путешествовать.

Кроме того, Решетник рассказал о том, что кроме шоу "Холостяк", он получает зарплату благодаря преподаванию в Киевском университете культуры и искусств. В то же время он добавил, что этих средств ему не хватает даже на покрытие коммуналки.