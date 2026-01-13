Григория Решетника обвиняют в непрозрачности в еще одном сборе средств (фото)

В соцсетях вспыхнул новый скандал вокруг благотворительного сбора, который летом 2024 года проводили телеведущий Григорий Решетник и его жена от имени "Решетник Фемели" на помощь детям больницы "Охматдет".

Пользователи в Threads обратили внимание, что публично объявленный сбор, который активно продвигали в Instagram и в рамках которого, по данным банковской банки, было собрано более 1,13 млн гривен, не отражен в финансовой отчетности фонда за 2024 год. Согласно информации из сервиса открытых данных, в отчете фонда за этот период указано ноль собранных и ноль потраченных средств.

Авторы сообщений в соцсетях отмечают, что, несмотря на публичные заявления о передаче денег детям "Охматдета", детальных финансовых отчетов или подтверждающих документов обнародовано не было.

Григорий Решетник попал в очередной скандал Фото: Threads

В публичном пространстве также звучат призывы к Грише Решетнику предоставить четкие и понятные отчеты по сбору, а также объяснить расхождения между заявлениями в соцсетях и официальной финансовой отчетностью.

В частности, девушки, которые первыми начали требовать отчетности от Григория Решетника по другому сбору, который делали Решетники для помощи ВСУ, заявили об угрозах в свою сторону.

Девушки получают угрозы из-за вымогательства отчетности Фото: Threads

По состоянию на момент публикации ответа или детальных объяснений от Гриши Решетника по этим обвинениям не было.

