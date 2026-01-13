Григорія Решетніка звинувачують у непрозорості в ще одному зборі коштів (фото)

У соцмережах спалахнув новий скандал навколо благодійного збору, який улітку 2024 року проводили телеведучий Григорій Решетнік та його дружина від імені "Решетнік Фемелі" на допомогу дітям лікарні "Охматдит".

Користувачі в Threads звернули увагу, що публічно оголошений збір, який активно просували в Instagram і в межах якого, за даними банківської банки, було зібрано понад 1,13 млн гривень, не відображений у фінансовій звітності фонду за 2024 рік. Згідно з інформацією з сервісу відкритих даних, у звіті фонду за цей період зазначено нуль зібраних і нуль витрачених коштів.

Автори дописів у соцмережах наголошують, що, попри публічні заяви про передання грошей дітям "Охматдиту", детальних фінансових звітів або підтверджувальних документів оприлюднено не було.

Григорій Решетнік втрапив у черговий скандал Фото: Threads

У публічному просторі також лунають заклики до Гриші Решетніка надати чіткі та зрозумілі звіти щодо збору, а також пояснити розбіжності між заявами в соцмережах і офіційною фінансовою звітністю.

Відео дня

Зокрема, дівчата, які першими почали вимагати звітності від Григорія Решетніка щодо іншого збору, який робили Решетніки для допомоги ЗСУ, заявили про погрози в свою сторону.

Дівчата отримують погрози через вимагання звітності Фото: Threads

Станом на момент публікації відповіді або детальних пояснень від Гриші Решетніка щодо цих звинувачень не було.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі скандал через збір для ЗСУ, який робив Григорій Решетнік.

Нещодавно також був скандал через дисертацію Решетніка, яку він написав по шоу "Холостяк".

Крім того, ведучий раніше опинявся у центрі критики в соцмережі Threads. Це сталось після того, як він жартома відреагував на новину про візит голлівудської акторки Анджеліни Джолі до Херсона.