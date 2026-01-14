Решетнік відповів на звинувачення в розкраданні грошей зі зборів: усі подробиці

Український телеведучий Григорій Решетнік вийшов на звʼязок після звинувачень у його бік щодо начебто розкрадання на зборах для ЗСУ та інших благодійних потреб.

Шоумен після гучного скандалу в мережі зробив заяву у своєму Threads. Решетнік прямо не заперечив звинувачення, проте наголосив, що йому потрібен час дещо ретельно доперевірити.

Решетнік відповів на звинувачення

Ведучий шоу "Холостяк" подякував на небайдужість людей та їхні коментарі.

"Я сам максимально включаюсь, в тому числі емоційно, коли йдеться про підтримку війська. Так було і в цей раз, коли завдяки вашій підтримці та донатам, ми допомагали закривати дружній збір на авто. В останні дні, завдяки вашим коментарям, я зрозумів, що не знав всіх відповідей на важливі питання. Отримав прикрий, але вкрай необхідний урок про важливість прозорого контролю", — написав Григорій.

Відео дня

Ведучий додав, що зв'язувався з чоловіком, у якого авто, на яке збирала кошти громада.

"Він повідомив, що автівку ремонтував і вона наступного тижня повернеться до зони бойових дій, де і має допомагати ефективно виконувати задачі. Я чекаю чіткої звітності по її розташуванню не пізніше цього строку і обов'язково поінформую вас, з підтвердженнями фото/відео та документальними, звісно, безпосередньо з частини", — заявив Решетнік.

Окрім цього, шоумен прокоментував звинувачення щодо збору на "Охматдит" після обстрілу росіян у липні 2024 року.

"Дійсно, кошти на Охматдит спрямовувались не через рахунок Фонду, а з нашої банки. Ми одразу публікували цю звітність, але зараз, вочевидь, варто про неї нагадати. І ще раз подякувати кожному і кожній з вас, що підтримали тоді Охматдит і дітей, які так цього потребували", — написав телеведучий.

Григорій Решетнік відповів на звинувачення Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях люди масово висловлюють своє незадоволення такою комунікацією Решетніка та загалом непрозорістю ситуації:

"Тобто стільки часу мовчання, щоб потім написати абстрактний пост, враховуючи кількість питань і нестикувань в очах суспільства?".

"Людина на 80% складається з води Цей пост — на 100%".

"Є ще питання, автівка не була ж в ремонті. Мурат сказав що бригада на ротації, а потім вам що машина на ремонті? А пані Дарʼя сказала що були проблеми з переоформленням. То хто з вас каже правду? Чому якщо був ремонт, то машина стояла в ЖК та використовувалася в цивільних цілях?".

"Так, а чому якщо ви такий чутливий та ваша дружина, баните військових? @grisha_reshetnik можете пояснити? Щоб я як військовий публічно міг це написати у себе?".

Скандал зі збором коштів

У червні 2025 року Решетніки оголосили збір коштів на автомобіль для 241 бригади ЗСУ.

Наприкінці грудня користувачі соцмереж публічно звернулися до родини Решетніків із запитаннями про фінансову звітність: яку саме суму було зібрано, куди пішли кошти, хто є кінцевим отримувачем автомобіля та чому відсутні чеки та акти купівлі. У коментарях Григорій повідомив, що з банківської картки було знято 80 тисяч гривень, згодом уточнивши суму до 78 тисяч гривень, пояснивши різницю банківською комісією.

На початку січня 2026 року користувачі соцмереж оприлюднили фото й відео, які свідчать, що автомобіль, придбаний у межах збору, з жовтня тривалий час перебував у Києві, а не в зоні бойових дій.

Водночас, за твердженням учасників обговорення, громаді так і не надали повного фінансового звіту.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Нещодавно також був скандал через дисертацію Решетніка, яку він написав по шоу "Холостяк".

У мережі ширилися чутки про можливу вагітність дружини ведучого "Холостяка".

Крім того, ведучий раніше опинявся у центрі критики в соцмережі Threads. Це сталось після того, як він жартома відреагував на новину про візит Анджеліни Джолі до Херсона.