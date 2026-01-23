Решетнік розповів, куди "зникла" машина для ЗСУ, на яку донатили: деталі скандалу

Український телеведучий Григорій Решетнік відповів на закиди в розкраданні коштів зі збору для ЗСУ. Нещодавно розгорівся скандал, адже машина, на яку збирали кошти, "каталася" по Києву.

Решетнік на днях повідомив, що авто вже на фронті та допомагає виконувати бойові завдання нашим захисникам. А 22 січня ведучий по-іншому прокомунікував ситуацію в Threads.

Григорій Решетнік відповів на звинувачення

"Останні тижні я проводив власне розслідування. Висновок наступний — мене таки дезінформували. Авто довгий час знаходилось в Києві, а не за місцем призначення. Я цього не знав від слова зовсім!" — почав Григорій.

Телеведучий нагадав, що влітку 2025 року дружина одного військовослужбовця попросила підтримати збір для підрозділу, у якому служив її чоловік. Їм для термінового придбання машини не вистачало 80 тисяч грн.

"Оскільки, у нас не було підстав раніше сумніватися в достовірності інформації, наданої Дарʼєю, ми вирішили допомогти. З банки зняли 80 тис. грн. Але на момент перерахунку нам уточнили, що сума зменшилась до 78 тис. грн (2 тис. грн знаходяться на рахунку, призначеному для потреб ЗСУ)", — написав Григорій.

Разом з основним донатором вони передали машину військовослужбовцю Мурату 19 червня 2025 року. Але документами про передачу авто займалися ті, хто організував основний збір.

Григорій Решетнік відповів на звинувачення Фото: Threads

"З моменту передачі авто я не бачився і не спілкувався з Муратом, не відстежував місце перебування авто. Я звик довіряти людям. Зазначу, що ми не куми, не свати, не брати. Знайомі по футбольній секції наших синів", — зазначив Решетнік.

Григорій наголосив, що наразі авто вже в підрозділі і проходить процес офіційного оформлення його на облік в ЗСУ, який може зайняти до 2 місяців.

"Інколи я був занадто емоційним в реакції на ситуацію, бо стикаюсь з таким вперше і сподіваюсь, що востаннє!" — додав шоумен.

Реакція мережі

У коментарях українці не надто повірили у слова Решетніка, дехто наголосив, що потрібно було зразу прозоро комунікувати:

"Чому мені здається, що цей допис написаний лише для того, щоб максимально зняти з себе відповідальність? Різка зміна позиції в трикутнику Карпмана дуже кидається в очі. А все чому? Бо до жертви зовсім інше ставлення і зазвичай 0 запитань. Браво, Гріша. Не вірю жодному слову".

"Головне в будь-якому розслідувані не вийти на себе".

"Виглядає так само жалюгідно, як і ваш захист дисертації. Чому люди в подяках розпливлись я не розумію".

"Не накидуйтесь. Спробуйте вести здорову комунікацію".

"Багато проблем у цій ситуації склались через відсутність прозорої комунікації. Ми будемо контролювати передачу автівки і зі свого боку, бо є відчуття, що Вас знову обманюють, адже авто не ставиться на облік 2 місяці".

Скандал зі збором коштів

У червні 2025 року родина Решетніків оголосила збір коштів на автомобіль для 241 бригади ЗСУ. Уже наприкінці грудня українці публічно звернулися до них із запитаннями про фінансову звітність: яку саме суму було зібрано, куди пішли кошти, хто є кінцевим отримувачем автомобіля та чому відсутні чеки та акти купівлі.

Григорій повідомив, що з банківської картки було знято 80 тисяч гривень, згодом уточнивши суму до 78 тисяч гривень.

На початку січня 2026 року користувачі соцмереж опублікували фото та відео, які свідчать, що автомобіль з жовтня тривалий час перебував у Києві, а не в зоні бойових дій.

