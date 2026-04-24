Перевіряли як "кримінальну еліту": в Італії оштрафували український метал-гурт за донати для ЗСУ

Музиканти намагалися пояснити поліції Італії, що гроші призначені на закупівлю дронів, медичних засобів чи автомобіля, але цей факт змінив їх думку.

Музиканти львівського метал-гурту "1914" потрапили у неприємну ситуацію в Італії. Фінансова поліція конфіскувала в них кошти, які музиканти зібрали на потреби Збройних сил України під час їх концерту. Про це йдеться в дописі гурту у соцмережі.

Музиканти розповіли, що під час виїзду з країни їх гурт перевіряла фінансова поліція. За їхніми словами, перевірка була прискіплива так "ніби ми якась кримінальна еліта". А все тому, що поліцейським не сподобалося те, що гроші готівкою, які зібрані на потреби ЗСУ, лежали в одній коробці. Представники гурту запевняють, що не перевищували дозволених лімітів декларування і "не порушували жодного закону".

"Ми перевозили пожертви для армії – гроші, які ми збираємо під час туру. І це не сподобалося офіцерам, бо готівка зберігалася разом в одній коробці. Хоча ми не перевищували лімітів декларування на людину і не порушували жодних законів, італійська фінансова поліція вирішила інакше і оштрафувала і нас, і гроші", – йдеться у заяві музикантів.

Український гурт отримав штраф в Італії Фото: Скрiншот

Також вони намагалися пояснити, куди підуть зібрані кошти під час концерту, але це не допомогло змінити ситуацію. Італійська Фінансова гвардія конфіскувала зібрані 4800 євро як штраф.

"Ми сподіваємося, що 4800 євро, які у нас вилучила Guardia di Finanza, допоможуть їм впевнено продовжувати свою роботу й відчувати задоволення. Але я хочу, щоб ви знали — ваші люди абсолютно, чорт забирай, не мають рації", — додали в гурті.

