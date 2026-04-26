Скандал у Римі: під час маніфестації невідомі напали на людей з українськими прапорами (відео)

У Італії відзначали 81-річницю визволення від нацистсько-фашистської окупації. У Римі невідомі напали на учасників, які вийшли на маніфестацію з українськими прапорами.

У суботу, 25 квітня, у італійській столиці Римі фіксувалися напади на учасників масових заходів, які вийшли на мітинги з прапорами України. Про це інформує канал Lo Speciale Giornale.

Поліція, як зазначається, відреагувала на напади. Деякі мітингувальники потребували допомоги медиків.

Реакція посольства України

Сьогодні український прапор є символом боротьби за свободу, незалежність, демократію та людські життя, наголосили в українському посольстві, додавши, що агресія та дискримінація проти осіб із українськими прапорами є абсолютно неприйнятними.

"Насильство проти тих, хто протистоїть щоденним убивствам невинних людей, депортації дітей та спробам Росії знищити незалежну державу та її народ, викликає глибоке обурення та повне нерозуміння", — у наголосили у Посольстві України в Італії.

Відео дня

Водночас дипломати висловили вдячність італійцям, які підтримують Україну та український народ у боротьбі за життя та майбутнє.

Як відреагувала італійська влада

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні засудила агресивні дії проти людей з українськими прапорами. Вона зазначила, що під час масових заходів сталися напади на представників народу, який бореться за свою свободу.

Очільниця італійського уряду також перерахувала деякі порушення, які були помічені на масових заходах. Зокрема, агресивно налаштовані учасники процесії змусили залишити ходу учасників т.зв. "Єврейської бригади", яка брала участь в звільненні Італії у складі британської армії у 1945 році.

"Якщо це ті, хто стверджує, що захищає свободу та демократію, я б сказала, що у нас є проблема", – зробила висновок Мелоні.

